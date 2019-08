Vydavateľstvá avizujú jesenno-zimné hity

Pozdravy zo sveta.

11. aug 2019 o 15:45 Róbert Dyda

Literárny svet v Nemecku žije pomaly, ale isto prípravami na druhú polovicu roka a vydavateľstvá už všetkými možnými kanálmi avizujú svoje jesenno-zimné hity. Skôr než vám ponúknem výber z toho najlepšieho, pozrime sa na niekoľko aktuálnych zaujímavostí.

Fitzek v televízii a kaviareň s nezvyčajnými otázkami

Hoci dnes sa už nepíšu knihy na písacích strojoch, reklama soSebastianom Fitzekom, ako ťuká do starého stroja a potom sa premení na smolou zaliateho fantóma, je nepochybne prelomová, pretože spisovatelia v tunajších končinách v televízii promovali svoje knihy dosiaľ len v besedách.

Nemenej zaujímavý fakt je, že románAuris Vincenta Kliescha vznikol len podľa nápadu kráľa nemeckého psychotrileru, kde zločiny odhaľujú fonetici, špecialisti rozoznávajúci klamstvo podľa najmenšieho zaváhania v reči.

Vynikajúci románMadeline Millerovej Kirké vychádza v Nemecku na rozdiel od Slovenska až na konci augusta. Ak by ste si však chceli skrátiť čakanie na jej prvotinu Spev o Achilovi, môžete siahnuť po trojdielnej sérii Ženy Tróje Emily Hauserovej, kde okrem najslávnejšej vojny gréckych mýtov sa na osude postáv Chryseis, Atalanty a kráľovnej Amazoniek Hyppolity predstavia aj ďalšie príbehy známe z Homéra.

Motivačná literatúra nemusí sedieť každému. Ak je však napísaná tak výborne akoKaviareň na konci sveta, potom nie je prekvapením, že sa dostane na špičku predaja. Streleckého návšteva v tajomnom motoreste, kde na jedálnom lístku zákazník nájde otázky „Prečo ste tu? Bojíte sa smrti? Cítite sa naplnený?“ opäť boduje u tunajších čitateľov. Pozitívna správa je, že táto múdra kniha má už aj pokračovanie v podobe Návratu do kaviarne na konci sveta.

Peter Wohlleben má vlastný časopis a chystá novú knihu

Najznámejší nemecký lesník sa pridal k ďalším prominentom a prichádza s vlastným prírode sa venujúcim časopisomWohllebens Welt (Wohlllebenov svet), ktorý zastrešuje prestížny GEO Magazin. Bude vychádzať štyrikrát do roka vo formáte A4 na 148 stranách. Hlavnou témou je pochopiteľne les a jeho obyvatelia. Graficky výborne spracované materiály môžu zaujať všetky vekové kategórie.

Prvé číslo približuje nielen životPetra Wohllebena, ale aj akoby z Malého princa vystrihnuté priateľstvo líšky a lesníčky. Fanúšikovia jeho príbehov sa môžu tešiť na ďalšie pokračovania, v auguste vychádza nová kniha Tajomné puto medzi človekom a prírodou. Vydavateľstvom vyzdvihnuté témy tlkotu srdca stromov či možnej duše rastlín nepochybne nájdu svojich nadšencov, ako aj zásadných ekoodporcov.



Nórska bude na pultoch viac

Prehľad noviniek začneme Nórskom, ktoré bude profitovať z čestného hosťovania vo Frankfurte a hoci rozhodne nepatrí medzi prekladateľsky zaznávané krajiny, tituly, ktoré sa objavia vďaka veľtrhu, môžu s malým časovým oneskorením prísť aj na slovenský trh. Takmer určite sa to bude týkať už avizovanej tretej časti klimatického kvartetu Maje Lunde Poslední svojho druhu.

(zdroj: )

Po včelách a vode prichádzajú na rad ohrozené zvieratá. Petrohrad cárskeho Ruska, Nemecko počas druhej svetovej vojny a Nórsko blízkej budúcnosti spája osud troch rodín a boj proti vyhynutiu vzácneho plemena koní. Bude zaujímavé sledovať, nakoľko prorocké sa stane pokračovanie environmentálnej série autorky, ktorú poznáte aj zo stránok nášho magazínu, a ako sa v horizonte dvoch-troch rokov vo štvrtej časti všetky príbehy spoja a uzavrú.

Hoci najslávnejším Nórom na Slovensku je zaručeneJo Nesbø, pomaly ho dobieha Karl Ove Knausgård. Román Toľko túžby na takom malom priestore má podtitul - Edvard Munch a jeho obrazy (v samotnej knihe ich nájdete štrnásť). Spisovateľ sa po boji s vlastnými démonmi pokúsil nazrieť do duše slávneho rodáka a cez rozhovory s odborníkmi, ale aj fajnšmekrami, ako aj putovaním na miesta, kde Munch žil, odpovedať na zdanlivo jednoduchú otázku: „Čo je umenie a prečo ho potrebujeme?“

Vďaka spisovateľoviStigovi Sæterbakkenovi sa nemecký čitateľ zoznámi aj so Slovenskom. Po prvý raz tu totiž vychádza jeho román Cez noc (preklad vydalo Premedia 2014), odohrávajúci sa v Banskej Bystrici, kde sa hlavný hrdina snaží vyrovnať so samovraždou syna. V záhadnom dome na Skubínskej ceste 64 sa totiž môžu ľudia stretnúť so svojím najväčším strachom.

Najúspešnejší Dán opäť na scéne

Kým v Nemecku dobýjaJussi Adler-Olsen svojimi knihami bestsellerovú špičku, na Slovensku je jeho komisár Mørck známejší vďaka filmovému spracovaniu krimisérie. Na pláži pri Barcelone vyplaví more telo utopenej utečenky z Blízkeho východu. Žena dostane označenie Obeť 2117.

Keď sa jej fotografia dostane do tlače a tým aj do Dánska a komisárov spolupracovník Assad spozná totožnosť ženy na obrázku, má špeciálne oddelenie Q nový prípad. Ôsmy diel z plánovaných desiatich vyjde v polovici októbra.



Salman Rushdie a pocta Cervantesovi

(zdroj: )



PoPánovi zlatého domu prichádza britský autor Rushdie s novinkou Quichotte vychádzajúcou zo štyristoročnej španielskej klasiky. Jeho rytier smutnej postavy necvála na vychudnutej Rosinante, ale je starnúcim obchodným cestujúcim, ktorý sa zamiluje do televíznej hviezdy a vydá sa na cestu po Amerike, aby dokázal, že je hodný jej ruky.

Fatvou stále ohrozený spisovateľ v ňom zamiešal okrem iného vzťahy medzi otcom a synom, súrodenecké spory, rasizmus, kybernetickú špionáž a celkovo koniec sveta. Podľa jeho vlastných slov prichádza s niečím úplne iným, ako doteraz vytvoril. Presvedčiť sa o tom budeme môcť na konci augusta, keď vyjde originál a v polovici októbra nemecký preklad.



Starosť o chorých a výnimočné ženy

Téma opatrovateľstva je v Nemecku veľmi silná. V posledných parlamentných voľbách takmer pripravila Angelu Merkelovú o kancelársky post. Keď ostala novinárka Ruth Schneeberger pred situáciou, že jej matka, dovtedy plná života, zo dňa na deň potrebovala trvalú starostlivosť, netušila, že to bude trvať desaťročie. V knihe Mama, zostaneš u mňa píše o mimoriadne krásnych, ale aj bolestivých chvíľach, ktoré opatrovanie príbuzného prináša, a ako to napriek neodvratnému koncu považuje za najlepšie rozhodnutie svojho života.

Silným citovým putám sa venuje aj séria vydavateľstvaAufbau, ktorá sa začala už v roku 2015 s podtitulom Výnimočné ženy medzi láskou a umením a priniesla niekoľko výborných životopisov osobností, ako boli Marlene Dietrich, Edith Piaf alebo Coco Chanel, ale priblížila aj menej známe partnerky Klimta, Chagalla, Picassa či Hemingwaya. Na jeseň pribudne román o mexickej maliarke Fride Kahlovej a na budúci rok o opernej dive Marii Callasovej.