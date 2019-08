Boháči, ktorí z nudy poľujú na iných ľudí. Film Lov podľa Trumpa podnecuje nenávisť

Universal Pictures horor nezverejní.

13. aug 2019 o 15:08 SITA, Jana Alexová

Betty Gilpin vo filme Lov (The Hunt)(Zdroj: Universa Pictures)

NEW YORK. Filmové štúdiá Universal Pictures sa rozhodli nezverejniť nový film Lov (The Hunt), ktorý mal ísť do kín v septembri.

Snímka je kontroverznou satirickou dystopiou o tom, ako liberáli "poľujú" na

konzervatívcov v takzvaných "červených štátoch", teda v štátoch, v ktorých majú prevahu voliči Republikánskej strany.

Universal Pictures najskôr film prestali propagovať, teraz uviedli, že sa rozhodli film nezverejniť, pretože by to bolo nevhodné po masových streľbách v Texase, Ohiu a Kalifornii.

„Stojíme za našimi filmármi a budeme pokračovať v distribúcii filmov odvážnych a vizionárskych tvorcov, ku ktorým patria aj tvorcovia tohto satirického thrilleru, ale je nám jasné, že teraz nie je ten správny čas na zverejnenie tohto filmu," uviedli vo vyhlásení Universal Pictures. Zatiaľ nerozhodli, či film zverejnia neskôr.

Súvisiaci článok Svet, v ktorom je ľahšie získať zbraň ako víza. Americké hviezdy kritizujú Trumpa Čítajte

Krátko pred oznámením filmárov kritizoval pripravovaný film na twitteri aj americký prezident Donald Trump.

Nemenované zdroje z Universalu však uvádzajú, že ich rozhodnutie film nezverejniť padlo ešte pred Trumpovými tweetmi.



"Radi sa nazývajú elitou, ale nie sú elita. V skutočnosti sú elitou veľakrát tí, proti ktorým tak silno sú," napísal Trump k filmu, pričom termín "elita" ho tak zaujal evidentne preto, že v popisku k filmu sa píše o "liberálnych elitách".



"Pripravovaný film nakrútili s cieľom podnecovať a spôsobovať chaos. To oni sú naozajstní rasisti a sú veľmi zlí pre našu krajinu," napísal Trump.

Film má byť o skupine bohatých snobov, ktorých už nebaví strieľať na zver a preto unesú skupinu ľudí, ktorí im majú poslúžiť ako terče. Človek predsa dokáže myslieť, skrývať sa a bojovať na rozdiel od nič netušiaceho zvieraťa. A bohatí sa aspoň pobavia a zastrieľajú si.

Podľa niektorých zdrojov vo filme liberáli lovia Trumpových stúpencov a tvorcovia chceli týmto spôsobom poukázať na to, ako veľmi je rozdelená americká spoločnosť.

Režisérom filmu Lov je Craig Zobel. Hrajú v ňom herečky ako Betty Gilpin známa zo seriálu Glow, držiteľka dvoch Oscarov za film Million Dollar Baby Hilary Swank aj Emma Roberts.

Film vyrobila spoločnosť Blumhouse Productions, ktorá produkovala aj populárne horory ako Očista či Uteč, ktorý minulý rok získal Oscara za najlepší pôvodný scenár.