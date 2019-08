Noviny písali, že kuraťu odhryzol hlavu a pil jeho krv. Alice Cooper príde na Slovensko

Dnes už kurence nenosí.

14. aug 2019 o 11:57 SITA, Jana Alexová

BRATISLAVA. Volajú ho krstný otec shock-rocku. Bol to práve Alice Cooper, ktorý sa prvý postavil na javisko s pomaľovanou tvárou a s hadom boa. Nadšenci sa v tomto momente môžu začať hádať, či ho náhodou nepredbehol britský spevák Arthur Brown.

Cooperove veľkolepé hororové šou bežne obsahujú množstvo špeciálnych efektov a divadelných scén plných strašidelných rekvizít, ako sú gilotíny, elektrické kreslá, falošná krv, meče či spomínaný had.

Legendárny spevák 15. septembra do Bratislavy prinesie svoju šou na siedmich kamiónoch.

Vankúš z peria a kurča

Koncom 60. rokov bola skupina Alice Cooper (spevák nosil to isté umelecké meno) na začiatku svojej kariéry, chcela zarobiť na bulvárnych senzáciách a tak mali počas koncertov na pódiu vankúše plné peria a na turné cestovali s dvoma kurencami, ktoré mali ako domáce zvieratká.

Na koncerte Toronto Rock and Roll Revival v septembri 1969 sa stal neslávny incident, o ktorom Cooper dodnes vraví, že to bola nehoda.

Počas koncertu sa jedno kura priplietlo Cooperovi pod nohy a on, mysliac si, že sliepky predsa musia vedieť lietať, keď majú krídla, ho chytil a vyhodil do davu.

Ibaže kurča nevzlietlo, ako spevák očakával a spadlo medzi prvé rady fanúšikov, ktorí ho údajne roztrhali.

Nasledujúci deň incident zaplnil titulky bulvárnych novín. Producent a muzikant Frank Zappa telefonoval Cooperovi, či je pravdivá informácia, že na pódiu kurčaťu odhryzol hlavu a pil jeho krv.

Alice Cooper Pôvodným menom Vincent Damon Furnier.

V roku 1965 založil skupinu s názvom Alice Cooper a podľa jej názvu si aj on zmenil meno.

Od roku 1975 je Alice Cooper na sólovej dráhe.

Je členom rock’n’rollovej siene slávy.

Na scéne je vyše 50 rokov a patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti hudby.

Živé vystúpenia sú preslávené špeciálnymi efektmi, divadelnými scénami a strašidelnými výjavmi.

Vydal dvadsaťsedem štúdiových albumov, tým najnovším je Paranormal z júla 2017. K jeho diskografii patrí aj skoro tridsiatka kompilačných a živých albumov.

Spevák to poprel a producent mu poradil: "Nech urobíš čokoľvek, nikomu nehovor, že si to neurobil."

Odvtedy Cooper svoje šou poriadne vylepšil.

V 80. rokoch jeho koncerty vyvolali pobúrenie najmä v Európe. V Británii politici vyzývali aj bojkot jeho šou, v Nemecku vláda dosiahla odstránenie najhorších scén.

Odmietol limuzínu

Okrem siedmich kamiónov so šou, prídu do Bratislavy s Alice Cooperom ďalšie štyri nákladiaky s pódiom a technickým zabezpečením.

Organizátori musia pre potreby umelca zabezpečiť dvanásť šatní, klimatizáciu či vlastnú kuchyňu.

Zaujímavosťou je, že hviezdny Alice Cooper odmietol na dopravu využiť luxusnú limuzínu a po meste sa chce voziť v obyčajnej dodávke. Nie je preto vylúčené, že Coopera v civile stretnú nič netušiaci obyvatelia Bratislavy v uliciach na prechádzke.

Keď bol na Slovensku pred desiatimi rokmi, bol aj nakupovať v jednom z bratislavských nákupných centier.

Večer to už bude iný príbeh. Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na hity ako Poison, School’s out, Hey Stupid či I’m Eighteen. To všetko umocnené nezabudnuteľným vizuálnym divadlom.

Spolu s legendárnym Alice Cooperom sa predstavia aj skvelí americkí hard-rockeri Black Stone Cherry. Kapela je na scéne takmer 30 rokov počas ktorých si zahrala so všetkými dôležitými rockovými kapelami súčasnosti.

Poctivý americký hard rock si podmanil fanúšikov najmä vďaka energickým živým koncertom. Ich vystúpenie bude zároveň aj slovenskou premiérou.