Helena Čertíková: Dobrý moderátor musí vedieť aj počúvať

Moderátor je dnes povolanie na výslní.

14. aug 2019 o 13:31 Eva Domianová

„Na slávu návod nemám. Na čo si však trúfam poskytnúť návod, je poctivé zvládnutie moderátorského remesla,“ hovorí vysokoškolská pedagogička Helena Čertíková, ktorá moderátorov sleduje nielen ako poslucháčka, ale najmä ako profesionálka.

Moderátor je dnes povolanie na výslní. Snívajú o ňom stovky mladých ľudí. Ale ako sa stať známym a slávnym moderátorom? Aké treba mať predpoklady?

Potrebujete talent alebo istú charizmu, ale musíte byť aj odborne zdatný, nejde to len tak, ak chcete túto profesiu robiť celý život. V rozhlase, kde som kedysi začínala, prešli všetci redaktori vstupnou hlasovou skúškou u hlasového pedagóga a potom museli absolvovať moderátorský kurz, štylisticky kurz, podľa toho, kto čo najviac potreboval. A potom išiel do vysielania: najprv mohol dať jednu otázočku, potom celý príspevok…

V rozhlase boli trikrát do roka komisionálne skúšky, kde redaktor, moderátor musel niečo prečítať, niečo zaimprovizovať a na základe toho, ako tieto skúšky zvládol, dostal triedu, ktorá ho oprávnila moderovať. Jednotka, to bol vstupný predpoklad, dvojka znamenalo, že mohol sem-tam niečo prečítať, a pri udelení trojky už mohol moderovať celú reláciu. Štvorka a päťka, to bol napríklad Michal Tvarožek a zopár najexcelentnejších moderátorov.