Jednooký robotník musí vzdorovať systému

Žáner nie je nepriateľom.

14. aug 2019 o 13:55 Miloš Ščepka

Boris Chlebnikov pred časom nakrútil drámu o boji mladého poľnohospodára proti miestnym oligarchomDlhý šťastný život. Do súčasného Ruska v nej preniesol príbeh klasického westernu Freda Zinnemanna Na pravé poludnie. Rok nato zažiaril Andrej Zviagincev so svojím Leviatanom o boji mladého automechanika. Jednooký továrenský robotník Sivý z drámy Jurija Bykova Fabrika už nie je najmladší, no i on musí vzdorovať systému, ak chce prežiť. Alebo nie?

Bezútešné sychravé ráno. Do zanedbanej továrne sa rezignovaní trúsia robotníci. Ako prvý prišiel mohutný zachmúrený zanovitý jednooký chlap, zvaný Sivý. Kým ostatní pofajčievajú, rozprávajú sa a podpichujú, on už bez slovíčka vkladá oceľové tyče do ohýbača.

Všedný pracovný deň naruší nečakaná návšteva majiteľa, oblastného oligarchu Kalugina. Oznámi neradostnú zvesť: fabrika sa zatvára. Peňazí na výplatu niet. Možno o pol roka…