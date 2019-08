Všetko pokašľal. Zomrel Peter Fonda, jeho legendárny Easy Rider vznikol len zázrakom

Pripime na slobodu, vyzýva jeho sestra.

17. aug 2019 o 9:28 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. "Všetko sme posrali." Tieto slová povedal ako posledné Peter Fonda vo filme Easy Rider. Keď v roku 1969 vznikal, ani on sám neveril, že naň naozaj niekto príde do kina.

Režisér Dennis Hopper ho nakrúcal v stave permanentnej paranoje, na pľac chodil ozbrojený nožom a s osobnou strážou. Denne pil dvadsaťosem fliaš piva, dve fľaše rumu a drogoval, na kolegov kričal, že jediným zvrchovaným tvorcom je tu on.

Ale vďaka rôznym dôvodom sa stal zázrak. Film sa podaril. Mimoriadne. A Peter Fonda, ktorý v ňom mal jednu z hlavných úloh, zomrel v piatok 16. augusta 2019 ako legenda.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/J1cDECkN2xg

Bolo to easy, kým neprišli na cintorín

To on bol autorom námetu a producentom. On prišiel s filmom, v ktorom sa mladí Američania v ére po Vietname mohli spoznať.

Ale keďže si netrúfal ponúknuť Easy Rider žiadnemu skúsenému režisérovi, lebo bol príliš nekonvenčný, obrátil sa na Dennisa Hoppera.

Týral ho Hopper na pľaci? Áno. Nedokázal vnímať dĺžku filmového príbehu? Nie. Chcel do kín pustiť verziu štyri a pol hodiny dlhú? Áno, aj to hrozilo.

Ale Peter Fonda našiel riešenie, ako odvrátiť katastrofu.