Kauza Woody Allen: Môže film za to, kto ho nakrútil? Na Slovensku sa premietať bude

Pomaly by nebolo v kine čo hrať.

20. aug 2019 o 14:07 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Má štyridsaťštyri rokov, je ženatý a veľmi ľahko a často sa zamiluje do nejakej peknej mladej modelky. A navyše má sexuálny vzťah s pätnásťročnou konkubínou. S dievčaťom pod zákonom.

Jude Law tvrdí, že je veľká hanba, keď sa zastaví film, na ktorom všetci poctivo pracovali. Ale štúdio Amazon usúdilo, že v prípade komédie Daždivý deň v New Yorku sa nedalo nič iné urobiť.

Woody Allen na ňom pracoval práve v čase, keď ho dcéra Dylan Farrow obvinila, že ju sexuálne zneužíval. Vraj ju násilím brával do podkrovia, keď mala len sedem rokov.

Keby film dokončil o niekoľko mesiacov neskôr, zrejme by na Dylan nikto nebral ohľady a šiel by poľahky do distribúcie. No koncom roka 2017 už bola atmosféra vo filmovom priemysle celkom iná, a preto Woody Allen dostal stopku.

Napriek tomu je zopár krajín, kde sa bude premietať, a Slovensko je medzi nimi.

V Spojených štátoch nemá šancu

„Keby sme boli dôslední, asi žiadny film by nemohol byť distribuovaný po hnutí MeToo. Neustále niekto nový prehovorí,“ hovorí Ľuba Feglová zo spoločnosti Magic Box, ona Daždivý deň u nás distribuuje.