Teraz sa cítim vo svojom živle

Tvrdí, že má veľký strach. Tlieskali mu diváci doma aj v zahraničí, no prvé predstavenie novozaloženého Slovenského divadla tanca prežíva veľmi intenzívne. Na hudobné motívy Mauricea Ravela a podľa scenára Petra Pavlaca režíruje JÁN ĎUROVČÍK predstavenie Bolero, ktoré po zajtrajšej premiére v divadle Aréna vyrazí na celoslovenské turné a zájazd do španielskeho Madridu.

Čo vás presvedčilo, že po Bratislavskom divadle tanca a Balete Torzo založíte ďalšie tanečné divadlo?

Vždy som sa chcel vrátiť k tomu, aby som mal vlastný súbor. Podvedome som cítil, že najviac ma baví tvoriť komorné formy spojením tanca a činohry. Obrat nastal, keď sme znovu naštudovávali Rómea a Júliu z repertoáru Bratislavského divadla tanca pre tokijské divadlo. Vnútorne som sa najviac cítil byť vo svojom živle, dávalo mi to silu a nevnímal som ani problémy okolo seba. Predsavzal som si, že to skúsim, aj keby som to mal sám celé zaplatiť.

Čo zabezpečí, že nové divadlo sa nerozpadne ako Balet Torzo a Bratislavské divadlo tanca?

Nič. Balet Torzo však bolo amatérske teleso, v ktorom tanečník odtancoval svoj part a ponáhľal sa držať svetlá do zákulisia. Napriek tomu sme s ním hrali celovečerné predstavenia moderného tanca v Prahe, Brne, Bratislave či na dvoch zahraničných zájazdoch. Na to, prečo sa rozpadlo Bratislavské divadlo tanca, by mal odpovedať jeho riaditeľ Róbert Meško.

Pred založením divadla ste urobili konkurz. V prvom predstavení Slovenského divadla tanca účinkujú dve členky Slovenského národného divadla Anna Javorková a Sandra Peronová, dvaja tanečníci a vaša asistentka. To sú ľudia, ktorých ste vybrali na konkurze?

Nie. Svoju asistentku poznám, na Aničke Javorkovej sme sa s Petrom Pavlacom zhodli hneď a so Sandrou som pracoval na balete Rasputin, kde preukázala cit pre moderný tanec. Ostatných som našiel vďaka konkurzu.

S Bolerom sa chystáte na turné po slovenských mestách, rovnako ako to bolo v prípade predstavenia GASP. To majú mimobratislavskí diváci tak radi tanec?

S tanečnými predstaveniami chodím po slovenských mestách už pätnásť rokov. So všetkými počnúc Johankou z Arku, ...na Vaše hroby až po minuloročný GASP. Neviem, či mimobratislavskí diváci majú záujem o tanec, ale viem, že nás chcú vidieť.

Nová scéna prejavila záujem o finalistov súťaže Slovensko hľadá SuperStar pre potreby muzikálu Na skle maľované vo vašej réžii. Nemôžu sa vám zísť pre tanečné divadlo finalisti Miliónového tanca?

V muzikáli Na skle maľované si viem predstaviť jednu konkrétnu finalistku v jednej malej úlohe, viac speváckej ako tanečnej. Miliónový tanec je úplne iná kategória. Na túto otázku nedokážem odpovedať, aj keď vo finále sú dva talenty, s ktorými by sa dalo popracovať.

Bolero otvára festival súčasného tanca Bratislava v pohybe. Tiež teda vychádza z techniky súčasného tanca?

Neviem. Videl som veľa inscenácií a dnes sa už považuje za súčasný tanec veľa vecí. Sú neuveriteľné rozdiely medzi súčasným tancom na Slovensku a vo svete. Tí, čo tie škatuľky u nás určujú, ma za predstaviteľa súčasného tanca nikdy neoznačili. V Tokiu som bol viac súčasný, ako bolo treba, v Česku je súčasníkom ešte aj Pavol Šmok, tak si vyberte. Volá sa to však Bratislava v pohybe, je to o tanci, takže pre obe strany by to mohlo byť výhodné spojenie.

Boli ste zohratý tandem s hudobným skladateľom Henrichom Leškom. Maurice Ravel mu nesadol?

To nie, ale raz za čas treba tím obmeniť. Prinesie to nové poznanie. Spolupracujem teraz preto s iným výtvarníkom aj hudobníkom."

Slovenské divadlo tanca naštuduje predstavenia, ktoré ste vytvorili pre Bratislavské divadlo tanca. Napríklad aj ...na Vaše hroby, kde ste tancovali jednu z postáv. Bude to tak aj teraz?

Musel by som schudnúť a začať trénovať. Uvažujem však o tom, pretože tá rola ma dodnes vystihuje.

V Bratislave budete hrávať v divadle Aréna, Slovenské divadlo tanca však bude nezávislým telesom od tohto divadla. Odkiaľ budete v budúcnosti čerpať financie?

Už som povedal, že celé som to zaplatil sám. Buď si to potom niekto všimne, alebo to zabalíme. Už teraz sa však na mňa pozerajú ako na blbca, lebo dať milión z vlastného, to som si mohol radšej začať šetriť na dôchodok.