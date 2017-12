CD

16. máj 2005 o 7:00

Nine Inch Nails - White Teeth

Interscope/ Universal music

Pred šestnástimi rokmi padol v Československu komunizmus a v americkom meste Cleveland povstala skupina Nine Inch Nails, budúca hviezda metalovo-rockovej scény. Hoci na koncertoch môžete vidieť niekoľkých hudobníkov, jediným oficiálnym členom a teda šéfom je odjakživa iba multiinštrumentalista Trent Reznor. To, že doteraz vydal iba sedem albumov, je plus - The Downward Spiral (1994) a nasledovný The Fragile (1999) patria medzi žánrovú klasiku, aká je novinka White Teeth? Reznor sa stále drží svojej povesti perfekcionalistu a ako dokazuje hneď nadupaná druhá skladba striedajúca nevinný úvodný klavírny popevok, stále to dokáže poriadne rozbaliť. Ibaže, takmer všetko, čo na tomto albume ponúka, sme už od neho počuli. Čo však niekoho nudí, inému môže vyhovovať.

Colleen - The Golden Morning Breaks

Leaf/ Wegart

Po dvojročnej pauze od skvostného debutu Everyone Alive Wants Answers mladá Francúzka Cécile Schott skrývajúca sa za pseudonymom Colleen prichádza s druhým albumom. Vydavateľ sa nezmenil, hudba trochu áno.

Colleen stále ponúka svoj intímny hudobný svet, v ktorom sa pomaly dookola točia delikátne melódie, ale nové skladby sú stavané ešte jednoduchšie, pretože autorka zistila, že množstvo nasamplovaných zvukov sa dosť ťažko dáva dohromady naživo, a tak teraz viac využíva akustické nástroje. Kto stále nemá predstavu, ako to asi znie, možno mu pomôže zoznam obľúbenej hudby, ktorú Colleen zverejnila na svojej webstránke - od stredovekých lutnových skladieb Johna Dowlanda cez klasických skladateľov prvej polovice 20. storočia a etnickú hudbu z Ázie či Afriky až po beatlesovku A Day In The Life, ktorá vraj môže za to, že sa vôbec stala hudobníčkou.

Peter Emmer

Music net

Ten, kto pred Zappom dáva prednosť gitarovým prstolamom a preludovaniam Steveho Vaia či nášho Henryho Tótha, príde si na svoje v debutovej nahrávke mladého Komárňana Petra Emmera. Melancholické tóny v sprievode sláčikov sa striedajú s rýchlymi jazdami po hmatníku, v pätnástich skladbách účinkuje aj spomínaný Tóth a ďalší hostia. Hlavný protagonista okrem gitár nahral aj bas, sám si naprogramoval rytmiku a album vyprodukoval.

(her)