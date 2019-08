Svet, zobuď sa, spievala Nneka na Slovensku. Potom sa na pódiu rozplakala

Nigérijská speváčka vystúpila na Zlatých pieskoch.

26. aug 2019 o 14:11 Jakub Benko

BRATISLAVA. Na Slovensko zavítala už tretíkrát. Speváčka Nneka, celým menom Nneka Egbuna, priniesla zvuky soulu, reggae, popu a hip-hopu.

,,Hudba má obrovskú moc meniť ľudí a spájať ich dokopy, je to neuveriteľne silné," opakovala vo svojich odpovediach počas rozhovoru na festivale Uprising v Bratislave.

Narodila sa v prístavnom meste Warii na juhovýchode afrického štátu Nigéria v roku 1980. Je najmladšou zo štyroch súrodencov.

Jej mama bola Nemka a opustila ju, keď mala dva roky. Jej otec si vzal inú ženu, ktorá deti bila a terorizovala. Tak to opisuje vo svojej autobiografii Nnekin brat, Anatol.

O minulosti rozprávať nechcela. Pri otázke, prečo odišla z Afriky, odpovedala len, že ju prinútili okolnosti.

V roku 1999 odišla do Hamburgu, mesta, kde sa narodila jej skutočná mama. Stala sa z nej utečenkyňa.

Hudba bola len koníčkom

Kučeravé dievča najprv bývalo v azylovom dome, neskôr v domove pre mladistvých. Rýchlo sa dokázala naučiť po nemecky, vyštudovala strednú školu a prihlásila sa na štúdium etnológie a antropológie.

Spievala len popri škole, ešte ako 22-ročná nemala nahranú ani jedinú profesionálnu skladbu. Potom spoznala nemecko-afganského DJ-a Farhota, ktorý jej dal príležitosť.

,,On robil skôr hip-hop, ale pochádzal z Afganistanu, čiže prvky v hudbe miešal. A potom som sa do toho ešte zapojila ja z Afriky, čo bolo bláznivé," opisuje svoje začiatky v hudbe Nneka.

Neskôr sa stala súčasťou nemeckého labelu ,,Yo Mamma Records". Od roku 2005 nahrala päť albumov.

Poďme rozprávať o riešeniach

V textoch sa neustále vracia k téme spravodlivosti, zodpovednosti, lásky či revolúcie.

,,Hudba má silu, ktorou vplýva na ľudí po celom svete, má obrovskú moc. Dostane sa vám všade, do srdca, do hlavy, aj do vašej DNA," myslí si.

Na doteraz poslednom albume My Fairy Tales (rok 2015) sa objavila pieseň Pray for you. Odkazuje na samovražedné teroristické akcie, pri ktorých zomreli v jej domovskom štáte desiatky ľudí.

Nigéria samotná má dlhodobo obrovské problémy s korupciou a nevzdelanosťou. Krajinu ovládajú ropné spoločnosti, ktoré využívajú jej výhodnú polohu.

,,Nerozprávajme už o problémoch. Mám pocit, že všetci stále dookola hovoria len o tom, čo je zle. Zatiaľ to však výsledok neprinieslo. Poďme konečne rozprávať o riešeniach," vraví speváčka.

Myslí si, že aj prostredníctvom hudby môže zmeniť názory a životy ľudí.

,,Pozrite sa na tú energiu, je všade okolo nás. Špeciálne na festivaloch, kde sa spájajú ľudia rôznych národností a rás, je to nádherné. A je úplne jedno, v ktorom kúte sveta vystupujem, sila hudby je všade rovnaká," vraví.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/lV8nwFPSP4k

Svet, zobuď sa a povstaň

Postavou drobná umelkyňa vyšla pred publikum na Zlatých pieskoch v teplákoch, bielom tričku a mikine s kapucňou. Tú si už po niekoľkých skladbách zložila.

Ľudia pod pódiom ostali očarení tým, koľko energie a sily vychádza z drobnej Nneky. Čistý a dynamický hlas hypnotizoval celé publikum.

Pred jej vystúpením sa na Uprisingu konala akcia na podporu hnutia Extinction Rebellion Slovakia, ktorá mala poukázať na klimatickú krízu vo svete.

,,Viem, že teraz veľa ľudí rozmýšľa o veciach, ktoré trápia spoločnosť. Myslia si, že je to, čo sa deje, je ich vina. Je to však v poriadku, znamená to, že nám na svete záleží," povedala počas koncertu Nneka.

,,Svet, zobuď sa, zobuď sa a prestaň spať. Otvor svoje oči a povstaň," odkázala zaplnenému hľadisku Nigérijčanka.

Niekoľkokrát, počas koncertu aj rozhovoru, zdôrazňovala slovo zodpovednosť. Zodpovednosť za svoje činy a myšlienky.

Nneka priniesla výbuch emócií

,,Chcem, aby každý začal od seba. Aj ľudia v Afrike, každý jeden človek musí nájsť zmenu vnútri seba," hovorí presvedčivo.

Nigérijčanka sa už pri zmienke o globálnom otepľovaní zachvela, oči sa jej leskli. Potom sa pred tisíckami ľudí na Zlatých pieskoch rozplakala priamo počas pesničky. Neprestala však spievať.

Fanúšikovia ostali na chvíľočku ako skamenení. Uvedomili si, že toto nie je obyčajné vystúpenie, že pred sebou vidia silnú a zároveň jemnú osobnosť, nie len obyčajnú speváčku.

Obracala sa na boha, na ľudí, potom akoby spievala sama sebe. Predviedla aj sóla, pri ktorých sama hrala na gitare.

Niektorí diváci ostali stáť zo zatajeným dychom, užívali si výbuchy emócií, ktoré prichádzali z pódia.

Po každej skladbe Nneka zožala obrovský aplauz. Po tej poslednej pomaly odkráčala do zákulisia, zatiaľ čo jej meno sa ešte minúty ozývalo davom.

Ľudia nemusia rozumieť slovám

Nneka sa niekoľko rokov venovala aj charite. Založila organizáciu, ktorá pomáhala chudobným ľuďom v Afrike a bojovala za práva žien. Dnes sa už venuje iba hudbe.

,,Dnes už aj v Nigérii vidíme zmeny k lepšiemu, dejú sa pozitívne veci, v spoločnosti aj kultúre. Máme aj novú vlnu spevákov a sú naozaj dobrí," vraví umelkyňa žijúca momentálne v Nemecku.

,,Za tie roky som sa veľmi zmenila. Teraz viem, že aj moje ďalšie kroky v kariére budú vyzerať úplne inak, stále sa učím nové a nové veci o živote aj o hudbe," doplnila Nigérijčanka.

Publikum na Uprisingu pochopilo, že sympatická speváčka im prišla odovzdať jej pohľad na svet.

,,Je úplne jedno, odkiaľ ste, alebo kto pred vami spieva. Ľudia nemusia rozumieť slovám, aby ich hudba zasiahla," odkazuje na záver speváčka.

Záznam z koncertu Nneky počas vystúpenia na Uprisingu v roku 2016.