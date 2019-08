Necitlivo berie úlohy iným? Prečo Scarlett Johansson zarába viac ako iné herečky

Umenie nemá byť politicky korektné, tvrdí.

26. aug 2019 o 16:05 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Stačili štyri vety, aby ľudí nahnevala. Scarlett Johansson sa aj tento rok stala najlepšie platenou herečkou a neprajníci by mohli namietať, že ľahko je niekomu, kto berie príležitosti iným.

"Ako herečka by som mala mať možnosť zahrať akúkoľvek osobu, akýkoľvek strom alebo akékoľvek zviera. Pretože to je moja práca, to si moja práca vyžaduje," povedala v júli pre časopis As If, keď reagovala na kritiku, že viackrát prijala úlohy, ktoré mali dostať zástupcovia minorít.

"Myslím si, že dnes je to trend v mojom biznise a je to nevyhnutné z viacerých spoločenských dôvodov. No niekedy sa pri tom človek cíti nedobre, pretože to má dosah na umenie a umenie by malo byť od reštrikcií oslobodené."

Umenie verzus politická korektnosť

Keďže ju na sociálnych sieťach zase skritizovali, svoje slová pred pár dňami spresnila. "Moje vety boli vytrhnuté z kontextu, aby sa na článok klikalo," povedala pre CNN.