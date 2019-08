Cenu MTV za klip roka má Taylor Swift, ocenili aj Missy Elliott

Cenu za celoživotné dielo získala vôbec prvá rapperka.

27. aug 2019 o 6:55 ČTK

NEWARK. Klipom tohto roka sa na odovzdávaní hudobných cien MTV stalo video k piesni You Need to Calm Down americkej speváčky a pesničkárky Taylor Swiftovej.

Ocenenie piesne leta si v pondelok večer odniesli americká speváčka Ariana Grande a americké duo Social House za pieseň Boyfriend a cenu za celoživotné dielo získala ako vôbec prvá rapperka Američanka Missy Elliott.

"Usilovne pracujem cez dve desaťročia a nikdy som si nepomyslela, že tu budem stáť a preberať túto cenu," povedala Missy Elliott o ocenení, ktoré nesie meno na počesť slávneho zosnulého speváka Michaela Jacksona.

V ďakovnom prejave vzdala hold niekdajšej americkej ikone R & B Aaliyah, s ktorou spolupracovala a ku ktorej mala blízko. V nedeľu od úmrtia Aaliyah uplynulo 18 rokov. "Aaliyah, milujem ťa a chýbaš nám," povedala Missy Elliott.

Swiftová v ďakovnej reči zdôraznila, že o cene rozhodli fanúšikovia.

"V prvom rade tak chcem poďakovať fanúšikom, pretože vo videu je niekoľko upozornení, takže hlasy pre toto video znamenajú, že stojíte o svet, kde s nami všetkými konajú rovnocenne," povedala. Klipom Swiftová kritizuje homofóbov a ich nenávistníkov, poznamenala AP.

Za klip získala Swiftová aj cenu za šírenie dobra. Toto ocenenie portál Study Breaks vďaka upozorňovaniu na sociálne problémy označil za vôbec najdôležitejšie, hoci je táto kategória často zabúdaná.