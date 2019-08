Adam Driver: Rozvod je ako divadlo. Právnici na oboch stranách sú jeho režisérmi

V Benátkach dostal čestného Zlatého leva Almodóvar.

29. aug 2019 o 18:27 Miloš Ščepka

LIDO DI VENEZIA. „Pedro Almodóvar nie je len najvýznamnejším španielskym režisérom od čias Buñuela. Vo svojich dielach vytvoril mnohostranný, kontroverzný a provokatívny obraz postfrankistického Španielska.

Súvisiaci článok Režisér Almodóvar pre SME: Izoloval som sa od sveta. Stálo ma veľa síl vyjsť medzi ľudí Čítajte

Vďaka jedinečnej empatii prináša výrazné, plastické, presvedčivé ženské charaktery, ktoré odrážajú vnútornú silu, citové bohatstvo, ale i citlivé miesta.“

S týmito slovami vo štvrtok 29. augusta popoludní vo Veľkej sále Festivalového paláca odovzdal riaditeľ benátskeho filmového festivalu Alberto Barbera čestného Zlatého leva režisérovi Pedrovi Almodóvarovi.

Lev sa stane jeho domácim maznáčikom

Laureát v ďakovnej reči uviedol: „Tu v Benátkach sa v roku 1983 odohral môj medzinárodný debut s tragikomédiou Entre tinieblas (V temnotách).

Bolo to prvý raz, čo jeden z mojich filmov uviedli za hranicami Španielska, bol to vlastne môj medzinárodný filmový krst. Návrat do Benátok so Ženami na pokraji nervového zrútenia v roku 1988 bol preto mimoriadne príjemným zážitkom.

Sľubujem vám, že tento lev sa stane mojím domácim maznáčikom spolu s dvoma mačkami, s ktorými žijem. Znamená to, že už nikdy nebudem sám, tento lev bude navždy so mnou.“

Pedro Almodóvar so Zlatým levom. (zdroj: SITA/AP)

Nečudo že Almodóvar, ktorého dráma Bolesť a sláva prednedávnom v Cannes vyniesla hereckú cenu Antoniovi Banderasovi, si ako slávnostné predstavenie po udelení čestného Zlatého leva vybral práve Ženy na pokraji nervového zrútenia, ocenené pred 31 rokmi v Benátkach cenou Zlatá Osella za scenár.

Scény z konca manželského života

Okrem slávneho Španiela vo štvrtok benátske Lido privítalo tvorcov súťažnej komediálnej drámy Marriage Story spoločnosti Netflix Scarlett Johanssonovú, Adama Drivera a Lauru Dernovú.