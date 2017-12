Sting pozval svoju obdivovateľku na pódium a spoločne si zaspievali

16. máj 2005 o 14:36 TASR

New York 16. mája (TASR) - Snívali ste niekedy o tom, že by ste si zaspievali pred plnou sálou so Stingom? Stačilo sa opýtať a sen sa jednému dievčaťu v sobotu večer v newyorskom hudobnom klube Irving Plaza splnil. Sting tam mal záverečný koncert svojho turné "Broken Music".

Práve sa chystal zahrať pieseň "End of the Game", keď dievča vykríklo, že sa chce k nemu pridať. "Ty mi chceš pomôcť pri spievaní? OK, tak poď," potešil spevák ju aj celý zhromaždený dav. "Ale radšej by si mala byť dobrá," dodal žartovne.

Stingova obdivovateľka robila, čo mohla. Tancovala spolu s ním a spievala na mikrofón, ktorý jej priniesli, avšak slová musela čítať z nápovedy. Po pesničke jej potriasol rukou a ona ho pobozkala na tvár. Potom sa Sting opýtal: "Kto bude ďalší?"

Na koncerte, ktorý bol iba pre niekoľko stovák stojacich fanúšikov, predstavil svoje nové hity aj staršie pesničky, vrátane "If I Ever Lose My Faith In You" a "Roxanne".

Vo VIP lóži nechýbali Nicole Kidmanová a Naomi Wattsová s austrálskym hercom Hughom Jackmanom. Koncert v klube nafilmovali a očakáva sa, že vyjde na DVD.