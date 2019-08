Koncert bude dirigovať tam, kde kedysi väznili jeho otca

V nedeľu zaznie koncert v Múzeu holokaustu v Seredi.

30. aug 2019 o 13:19 Peter Getting

BRATISLAVA. Počas vojny väznili v Seredi jeho otca. Jeho mama zázrakom prežila Osvienčim.

Dirigent Jack Martin Händler sa rozhodol, že v nedeľu 1. septembra odohrá koncert priamo na mieste, ktoré sa spája s pohnutým osudom jeho rodičov.

Tam, kde bol kedysi seredský koncentračný tábor a zomierali nevinní, zaznie Bachov koncert.

Zobral si mandát pokračovať

Jack Martin Händler odohral ako dirigent stovky koncertov a nahral vyše 80 cédečiek, okrem toho je umeleckým riaditeľom Symfonického orchestra Bruna Waltera. Dnes 72-ročný hudobník chystá počas tejto nedele výnimočný koncert.

"Koncert bude v Múzeu holokaustu v Seredi, priamo vo výstavnej miestnosti," opisuje dirigent.

Zaznie dvojkoncert od Bachovcov, najprv koncert Johanna Sebastiana Bacha a potom jeho syna Carla Philippa Emanuela, na záver zahrajú Wolfganga Amadea Mozarta.

No dirigent má aj jedno prekvapenie. "Na úvod koncertu zahrám na husliach skladbu od Ernesta Blocha. Urobím to preto, lebo pred rokmi bol môj otec uväznený presne na tomto mieste.

Aj preto si vezmem husle do ruky. A beriem si aj právo pokračovať ďalej v odkaze. Cez hudbu žijeme minulosť."

Z huslistu dirigent

Práve rodičom pripisuje Jack Martin Händler to, že svoj život zasvätil hudbe.

Začal ako huslista, dnes je dirigent, ktorý viedol niekoľko súborov. (zdroj: Archív J. M. H.)

Doma vyrastal v atmosfére, kde hudba mala významné miesto, otec a mama milovali operu. Doma sa vraj často schádzali zaujímaví ľudia - tí, čo prežili nacistické aj komunistické lágre, Osvienčim aj Jáchymov.

Pritom začínal ako huslista. Po štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave študoval na moskovskom konzervatóriu u svetoznámeho huslistu Davida Oistracha.

Neskôr sa presídlil do Nemecka, kde hral vo viacerých orchestroch. Postupne sa chytil dirigentskej paličky a na európskych pódiách uviedol diela najslávnejších majstrov.

Už pätnásť rokov organizuje aj hudobný festival Hudobné dni Bruna Waltera, ktorý sa tento rok začne práve koncertom v Seredi.

"To, čo mám, mi dali rodičia," hovorí. "A preto im to chcem splatiť, aj týmto koncertom."

Strastiplné osudy

Otec Alexander sa narodil v poľskom Osvienčime, čo je paradoxné vzhľadom na to, že neskôr si mesto vybrali nacisti na zriadenie známeho koncentračného tábora.

Neskôr odišiel do Viedne, ktorá bola v medzivojnových rokoch mekkou umenia. Otec do tohto sveta úplne zapadol, dobre poznal umelcov aj viedenské kaviarne.

“ Spolu s hudobníkmi chcem sprítomniť vôbec všetkých, ktorí boli vyhnaní a povraždení. Boli to aj mnohé hudobné osobnosti, ktoré žili a pôsobili v tomto priestore. „ Jack Martin Händler

Ibaže po nástupe Hitlera v Nemecku sa začala zhoršovať situácia aj v Rakúsku a v čase jeho pripojenia k tretej ríši tlieskali nacistom mohutné davy.

Ešte aj viedenskí pekári piekli rožky v tvare hákového kríža. Aj v pokročilom veku vraj otec spomínal na zmenu klímy a nárast nacionalizmu a antisemitizmu v krásavici na Dunaji.

To už bol v Bratislave. Aj tu však zakrátko vyhlásili vazalský režim. Počas deportácií sa Alexander Händler skrýval, napokon ho chytili a deportovali do Serede. Stadiaľ ho odviezli do nacistického lágra Sachsenhausen.

Budúca mama dirigenta medzitým žila v Žiline. Pochádzala zo Zakarpatskej Rusi, ktorá bola vtedy súčasťou Československa, rasové prenasledovanie zasiahlo aj jej rodinu. Deportovali ju ako šestnásťročnú, jej sestru deportovali už v úplne prvom transporte, ktorý z Popradu mieril do Osvienčimu. Zázrakom prežila v továrni na smrť do oslobodenia a patrila k hŕstke, ktorú nacisti nestačili zavraždiť.

Obaja bývalí väzni z koncentráku sa po vojne zoznámili v Bratislave, o rok neskôr sa vzali a narodil sa im syn, z ktorého raz vyrastie známy dirigent.

Kultúrny diplomat

Jacka Martina Händlera nazývajú aj kultúrnym diplomatom. Nenadarmo.

Okrem toho, že pôsobil v slovenských aj v zahraničných orchestroch, bol už v roku 1989 zakladajúcim dirigentom luxemburského súboru Solistes Européens de Luxembourg a v roku 2002 založil Európsku hudobnú akadémiu v Schengene.

Takisto vystupuje na európskych podujatiach ako New Europa Festival či Dni Európy a stojí aj za projektom Rencontres Européennes, ktorý sa snaží rozvíjať kultúrnu spoluprácu v rámci Únie. Európanstvo skrátka k nemu patrí.

Nedávno dostal rakúsky čestný kríž za vedu a umenie 1. triedy. (zdroj: Archív J. M. H.)

"Aj náš orchester Bruna Waltera je symbolicky prepojený so srdcom Európy, jadro nášho súboru tvoria hudobníci z regiónu medzi Viedňou, Bratislavou a Budapešťou," vysvetľuje.

"Európa, to nie je iba politika, ale aj kultúra a tá naozaj funguje spoločne a cezhranične. Pre mňa je dôležité postaviť most pred rok 1933, keď sa moci ujal Hitler, pretože plynové komory nie sú žiadnym centrom. Naopak, tým je naše spolužitie, celoeurópska kultúra, ktorá tu bola predtým a je aj dnes."

Moderná Európa prináša podľa neho dôležité zmeny. Napríklad kým otca Jacka Martina Händlera kedysi vyhnali z Viedne plnej rasizmu, jeho syn dostal pred niekoľkými týždňami od Rakúšanov najvyššie štátne vyznamenanie, čestný kríž za vedu a umenie 1. triedy.

Okrem iného hral aj v nemeckom Bayreuthe, meste preslávenom wagnerovským hudobným festivalom, ktorý rád navštevoval Hitler. Riaditeľka festivalu Winifred Wagnerová bola dlhoročnou osobnou Hitlerovou priateľkou a podporovateľkou, fanaticky mu verila až do smrti a festival sa počas tretej ríše veľmi sprofanoval.

Nový kurz dnes dokladá to, že Jack Martin Händler dirigoval bayreuthský festivalový orchester s podporou Wagnerovho vnuka Wolfganga, ktorý si z mladosti pamätal návštevy "Onkl Wolfa", uja Hitlera.

Venované zavraždeným umelcom

"Je mojou povinnosťou o tom hovoriť. Aby sa už nikdy nestalo, že koncerty budú zakázané pre niektorých ľudí, že hudobníkom vezmú klavíry a všetky nástroje. To, čo chcem povedať, viem najlepšie vyjadriť hudbou.

Nacisti nestihli dokončiť bitúnok, ktorý rozpútali, a iba preto prežila moja mama a otec a preto som tu aj ja. Rodičia mi dali lásku k hudbe, pestovali ju vo mne spolu s vierou v dobro v ľuďoch – ale bez toho, aby sme zabudli, čo sa stalo."

Koncert v Seredi zaznie na výročie 80 rokov od rozpútania druhej svetovej vojny. Na tento deň však takisto pripadá Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva.

"Spolu s hudobníkmi chcem sprítomniť vôbec všetkých, ktorí boli vyhnaní a povraždení. Boli to aj mnohé hudobné osobnosti, ktoré žili a pôsobili v tomto priestore. Osobne som poznal viacerých hudobníkov, ktorí prežili vojnu a holokaust. A diela, ktoré budeme hrať, venujeme práve hudobníkom, ktorých postihli vojnové udalosti."

Bol to napríklad koncertný majster viedenských filharmonikov Arnold Rosé, jeho dcéra Alma, ktorá zahynula v Osvienčime, kde dirigovala provizórny dievčenský orchester, flautista Bernhard Samuels, ktorý zomrel v Terezíne, či huslista Simon Pullman, ktorý priamo v gete dirigoval symfonický orchester a zahynul v koncentračnom tábore Treblinka.

Bude to len prvý koncert v rámci tohtoročného festivalu. Ešte v ten istý deň odohrajú rovnaké diela aj v nitrianskej synagóge, neskôr zavítajú aj do Bratislavy, Viedne a Berlína. Posledný koncert s dielami Piotra Iľjiča Čajkovského a Dmitrija Šostakoviča odohrajú v apríli budúceho roku symbolicky opäť v Seredi.