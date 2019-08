Prvá knihá série Lux - Obsidián

V tej najväčšej tme vás zachráni Lux.

31. aug 2019 o 11:11 Alexandra Jurišová

Žijú medzi nami, ľuďmi, mimozemské bytosti, ktoré vyzerajú ako my, no v skutočnosti vôbec nie sú. Pretože sú výnimočnejšie, rýchlejšie, silnejšie. Daemon Black je jedným z nich, no zároveň je iný ešte aj medzi vlastnými. Je Lux. Má schopnosti, po ktorých túžia jeho nepriatelia, a on sa musí za každú cenu snažiť udržať si ich a ochrániť nimi svoju rodinu. A možno ešte niekoho ďalšieho.



Každá postava v tejto knihe je iná. Navzájom medzi sebou kontrastujú, no napriek tomu vytvárajú dojem prepojenosti. Už od samého začiatku budete mať nutkavú potrebu odkryť tajomstvo, ktoré sa skrýva za dverami susediaceho domu.

Jennifer L. Armentroutová: Obsidián (Zelený kocúr 2019) (zdroj: Archív SME)

Rovnaké nutkanie má aj hlavná postava Katy, ktorá sa čerstvo prisťahuje spolu s mamou, vdovou, do celkom nového a pre ňu neznámeho prostredia v Západnej Virgínii. Klišéovito, a takmer okamžite, sa zoznámi so susedom Daemonom, ktorý už na prvý pohľad nevyzerá, že sa chce susedsky zblížiť. Od tohto momentu však celý dej začína naberať turbulentný spád.

Moja rasa nie je ako tvoja

Katy sa v Daemonovi nevyzná, je pre ňu ťažké si ho obľúbiť, predvídať jeho kroky a správanie. Taktiež je náročné získať si čo i len jeho pozornosť, a to najmä kvôli arogancii a neprístupnosti, ktorou sa snaží zakryť, kým v skutočnosti je. Všemožne sa ju snaží odohnať od svojej rodiny, pretože im už len svojou prítomnosťou môže narobiť poriadne problémy.