Herec Tommy Lee Jones z Mužov v čiernom sa predstavuje v Cannes ako režisér

16. máj 2005 o 17:00 TASR

Cannes 16. mája (TASR) - Vôbec prvý dlhometrážny film, ktorý režíroval herec Tommy Lee Jones, známy na Slovensku zo snímky Muži v čiernom, súťaží na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Cannes o Zlatú palmu. Avšak zo súťaže pre debutujúcich režisérov ho vyradili.

Spolu s dvoma ďalšími režisérmi bol diskvalifikovaný zo súťaže o Zlatú kameru, pretože sa ich snímky už premietali v televízii, potvrdil hovorca MFF správu magazínu The Hollywood Reporter.

Tommy Lee Jones si v svojej novej snímke s názvom "The Three Burials of Melquiades Estrada" (Tri pohreby Mequiadesa Estradu) zahral predáka na texaskom ranči, ktorý unesie príslušníka pohraničnej stráže do Mexika.