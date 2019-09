Pulitzerova cena za román o ekológii - Overstory

Powersov román je mimoriadne aktuálny.

1. sep 2019 o 14:14 Ivana Krekáňová

Písanie tejto knihy ma zradikalizovalo, povedal Richard Powers, ktorého román The Overstorysa dostal aj do užšieho výberu Man Bookerovej ceny v roku 2018.

Asi to ani nie je prekvapivé. Ekológia, a predovšetkým lesy, ich význam pre život a ich záchrana je čoraz častejšie skloňovanou celospoločenskou témou. Richard Powers napísal už dvanásť románov, a zatiaľ len jeden z nich bol preložený do češtiny (Stopy paměti vyšli v Odeone v roku2008, a aj tá kniha sa dostala do výberu Pulitzerovej ceny).

Malí ľudia proti mašinérii

Jeho dvanásty románThe Overstory je doširoka rozvetvený príbeh o ľuďoch a ich vzťahu k prírode okolo nás, ale predovšetkým o stromoch. Aj preto bude preklad tohto románu určite poriadna fuška, pretože pre množstvo druhov stromov, ktoré sa v ňom spomínajú, ani nemáme slovenské názvy.

Ešte aj samotný názov je slovná hračka: understory je lesný podrast a overstory klenba, horná časť lesa tvorená korunami stromov, ale v tomto prípade zároveň aj príbeh (story), ktorý preklenul všetky čiastkové ľudské osudy v jednom monumentálnom príbehu o zúfalej snahe zachrániť stromy a v konečnom dôsledku náš domov, jediný, ktorý máme.