Knihy, medicína a liečba

Čítanie, ktoré pomáha liečiť.

1. sep 2019 o 18:18 Martin Kasarda

Knihy liečia, nepochybne, dušu, ale môžu pomáhať aj pri chorobách. Teda nie len ako príjemný doplnok nepríjemného povinného ležania na lôžku.



Zdravie nie je komodita, ale určitá rovnováha organizmu, keď v našom tele funguje všetko tak, ako má a naše vedomie sa nemusí o organizmus a jeho poruchy nejako zvlášť starať. Ale hoci aj žijeme zdravo (súbor pravidiel je jednoduchý – rozumná strava, dostatok pohybu, dostatok spánku a láska k tomu), občas sa okolie postará o to, aby nás niečo bolelo a trápilo.

Vtedy si uvedomíme, že ani nové auto, ani nový výlet do exotickej destinácie a nič ďalšie materiálne nemá takú hodnotu ako zdravie. Preto sú knihy o zdraví a chorobách populárne. Hovoria o tom, že byť zdravým sa naozaj oplatí.

Šťastný hypochonder

Hypochondria je stav, keď si myslíme, že sme chorí a hľadáme akékoľvek aspoň trochu nepríjemné symptómy, aby sme sa presvedčili (a svoje okolie, prirodzene), o tom, že naše dni sú zrátané. Po pravde, nehovorte to nikomu, všetci raz umrieme, či sme očkovaní, alebo nie, ale hypochondri určite zomrú šťastní, že ich presvedčenie o tom, že sú smrteľne chorí, sa naplní.

Christopher Kelly a Marc Eisenberg vo svojej vtipne napísanej kniheZomieram?!

(zdroj: Archív SME)

Príručka pre hypochondrov (Ikar 2019) vytvorili sprievodcu príznakmi, ktoré sa bežne vyskytujú u každého z nás.

Bolesti hlavy, chrbta, brucha, kĺbov, problémy so ženskými a mužskými pohlavnými orgánmi, črevá, spánok, koža či vlasy – to sú okruhy, v ktorých sa hýbeme v každodennom živote. A niekedy panikárime, keď nemusíme, inokedy si zasa nechceme pripustiť, že by sme mali ísť k lekárovi.