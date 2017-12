Müllerov nový album 44 je opäť z New Yorku

16. máj 2005 o 16:14 TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Najzvučnejšie mená svetovej muzikantskej scény spolupracovali s Richardom Müllerom na jeho najnovšom albume 44. Práve v týchto dňoch sa spevák vrátil z New Yorku, kde projekt v uplynulých týždňoch vznikal.

Album, ktorého názov je spojený s údajom o tohtoročných Müllerových narodeninách, sa mal pôvodne nahrávať na Kube, no nakoniec sa spevák predsa len rozhodol vrátiť do manhattanského štúdia Mikea Caffreyho a vymenil len hudobníkov. Tentoraz ide o pánov ako bubeník Omar Hakim (Sting, Madonna, Miles Davis, Bruce Springsteen, David Bowie), basgitaristi Anthony Jackson (Paul Simon, Chaka Khan, George Benson, Chick Corea), Will Lee (Ray Charles, Bee Gees, James Brown, Kool and the Gang) a gitarista Hiram Bullock (10 sólových albumov a spolupráca s Milesom Davisom, Ericom Claptonom, Billy Joelom, Stingom).

"Pravda je taká, že sme mali osobne prisľúbený duet od pána Ibrahima Ferrera. Pred jeho bratislavským koncertom sme mu odprezentovali pesničku a tváril sa, že sa mu pozdáva," vysvetľuje Müller svoje pôvodné plány. Po pražskom koncerte mu manažér legendárneho speváka dokonca prisľúbil pomoc pri hľadaní muzikantov na Kube. "Jeho sľuby sa však nakoniec ukázali ako emotívne pokoncertné vzplanutie," dodáva spevák, ktorý si nakoniec povedal, že kvôli jednej latino pesničke na albume sa mu neoplatí nahrávať v neznámom prostredí Kuby, a tak opäť stavil na osvedčený New York, kde spontánne po dvojročnej autorskej pauze v júli 2003 vznikol aj Monogamný vzťah. "Priznám sa, že by som tam nahrával najradšej už vždy. Život si ale treba komponovať tak, aby bol čo najpestrejší. Vyriekli sme nejaké ambície spojené s kubánskym nahrávaním a teraz polovicu času a energie trávim vysvetľovaním prečo to tak nebolo. Ale na Kubu rád pôjdem ako turista alebo amatérsky fotograf," hovorí Müller.

Nový album 44 by mal obsahovať 14 pesničiek s textami už tradične zo spevákovho ostatného obdobia, ktoré si z 90 percent aj sám zhudobnil. "Jednu pesničku robil Henry Leško, jednu Gabo Dušík a pevne verím, že tam bude aj jedna perlička - skladba z posledného albumu Ivy Bittovej, ktorý tiež vznikol v New Yorku. Ona aj ja to odspievame po slovensky," priblížil spevák obsah aktuálnej platne, ktorá by mala vyjsť presne v deň jeho narodenín - 6. septembra.

Po nepríjemnom rozchode s vydavateľstvom Universal Music založil spevák so svojim agentom Jozefom Stopkom vlastný label s názvom 44, ktorý uvedený album aj vydáva. "To, čo sme si dovolili, nemá obdobu v moderných dejinách českej a slovenskej popmusic, aby najväčšie svetové hviezdy hrali na albume, ktorý si ľudia vydávajú sami bez podpory akýchkoľvek veľkých medzinárodných vydavateľských monopolov," dodáva.