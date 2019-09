Prišiel čas uzavrieť jednu kapitolu. Tolstoys sa lúčia s albumom Botanika

Pripravili dva špeciálne koncerty.

3. sep 2019 o 15:37 Jana Alexová

BRATISLAVA. Pôsobivý a vyzretý album, ktorý drží pokope. Aj také boli reakcie na debutový album Botanika mladej slovenskej skupiny Tolstoys.

Vyšiel na jeseň pred dvoma rokmi a odvtedy sa skupina nesie na vlne jeho úspechu.

Na odovzdávaní cien Radio Head Awards získali cenu za Debut roka 2017, koncertovali na festivaloch ako Pohoda, Grape či Colours of Ostrava, v kluboch v Holandsku, Rakúsku, Slovinsku, Poľsku alebo Maďarsku.

Ako predkapela zohrievali publikum Lole Marshovej aj Tomovi Odellovi.

Čakanie na pokoj

Tolstoys však na budúci rok plánujú vydať nový album. A preto prišiel čas rozlúčiť sa s Botanikou prostredníctvom dvoch špeciálnych koncertov Botanika Klasika.

Ponúknu spojenie snovej elektroniky Tolstoys so zvukom sláčikového kvinteta.

Nové aranžmány piesní z debutového albumu pre projekt Botanika Klasika pripravil Dominik Kopcsay, ktorý pôsobí aj ako elektronický producent pod umeleckým menom Nightlines.

"Tento nápad vznikol už veľmi dávno. Dominika som poprosila, aby napísal aranžmány na náš album Botanika. Ale až teraz, keď Botaniku uzatvárame, prišiel ten správny čas uviezť tento projekt a jednu kapitolu tak zakončiť.

Po týchto koncertoch príde pokojnejšie obdobie, keď sa trošku stíšime a všetok čas sústredíme na nahrávanie a prípravu nového albumu, ktorý by mal vyjsť na jeseň 2020," vysvetlila speváčka skupiny Tolstoys Ela Tolstová.

Špeciálne predviedli sláčikovú zostavu Tolstoys v skladbe Dieťa slnka na odovzdávaní cien Radio_Head Awards 2017.

Toto ešte nerobili

Projekt Botanika Klasika mal premiéru na tohtoročnom festivale Grape. Zostavu Tolstoys doplnili v projekte hudobníci Ján Kružliak, Peter Dvorský a Broňa Schragge.

"Išlo to veľmi hladko, keďže všetko sú to hudobní profesionáli, ale aj tak to pre nás ako kapelu bola celkom výzva. Zohrať sa s tromi novými členmi za dve či tri skúšky nie je také jednoduché. Bola to naša prvá takáto skúsenosť.

Každú skúšku aj koncert si veľmi užívame, sláčiky sú v niečom veľmi magické a majú úžasnú silu," hovorí speváčka.

Dva koncerty Botanika Klasika uvedú Tolstoys 4. septembra v Slovenskom rozhlase v Bratislave a 6. septembra v Prešove.