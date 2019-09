Šéf SND odvolal z funkcie riaditeľa činohry Michala Vajdičku

Vajdička kritizoval ministerku Ľubicu Laššákovú.

3. sep 2019 o 11:45 Jana Alexová

BRATISLAVA. Michal Vajdička už nie je riaditeľom Činohry Slovenského národného divadla. K utorku 3. septembra ho z funkcie odvolal generálny riaditeľ Vladimír Antala.

Vyčíta mu manažérske zlyhania a rušenie predstavení.

Súvisiaci článok Nový riaditeľ SND je predĺženou rukou ministerky, hovorí šéf činohry Michal Vajdička Čítajte

"Vedenie SND nikdy nespochybnilo umeleckú odbornosť a profesionálnu stránku režiséra Michala Vajdičku. Generálny riaditeľ sa od začiatku snažil o konštruktívny dialóg a spoluprácu s Michalom Vajdičkom, ktorá však zlyhávala na dodržiavaní základných manažérskych povinností a rešpektovaní riadiacej práce zo strany riaditeľa činohry," napísalo v stanovisku k odvolaniu Vajdičku Slovenské národné divadlo.

Vajdičku do funkcie menoval ešte predchádzajúci šéf divadla Marián Chudovský. Po jeho výmene v lete minulého roka kritizoval Vajdička niektoré kroky nového vedenia divadla aj ministerky kultúry Ľubice Laššákovej.

Vajdičkovi prekážalo, ako ministerka vymenovala do funkcie generálneho riaditeľa Vladimíra Antalu bez výberového konania, hoci konkurz pôvodne sľubovala.

Michal Vajdička sa do konfliktu s vedením SND dostal aj pri príprave festivalu európskeho divadla Eurokontext.sk, ktorého témou boli limity.

Vajdička chcel dať na plagáty festivalu fotografie z európskych protestov vrátane snímok z protestov Za slušné Slovensko. Vladimír Antala to neschválil a plagáty ostali prázdne. Vajdička to vtedy označil ako vážny zásah do umeleckej tvorby.

Michal Vajdička a herci Činohry SND sa pravidelne zúčastňovali aj rečnili na protestoch Za slušné Slovensko a protestoch iniciatívy Stojíme pri kultúre, ktorá žiadala odchod ministerky Laššákovej.

Meno nového riaditeľa Činohry SND plánuje divadlo oznámiť v stredu 4. septembra.