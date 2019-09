Ministerstvo kultúry kritizovalo odvolanie riaditeľa činohry SND

Michala Vajdičku z funkcie odvolal v utorok generálny riaditeľ SND Vladimír Antala.

4. sep 2019 o 9:55 (aktualizované 4. sep 2019 o 15:09) SITA

BRATISLAVA. Odvolanie Michala Vajdičku z funkcie riaditeľa Činohry SND je podľa štátneho tajomníka ministerstva kultúry Konráda Rigóa veľmi zlý a škodlivý krok nielen pre SND a pre divadelnú scénu, ale aj pre celé umenie na Slovensku.

"Vytvára precedens, ktorý vo vyspelej demokratickej kultúrnej spoločnosti nemá miesto," konštatoval Rigó v stanovisku.

Keď ekonóm, nominovaný z úradnej moci ministrom bez konkurzu na post generálneho riaditeľa SND odvolá riaditeľa činohry, režiséra, uznávaného umelca, tak je podľa neho namieste otázka, či je toto jeho rozhodnutie vôbec legitímne.

"Z čisto právneho hľadiska je, ale z odborného to už vôbec nie je také jednoznačné. Práve preto si nemyslím, že by sme mali nechať pána generálneho tvrdiť, že o rozhodnutí o odvolaní riaditeľa činohry erbovej štátnej kultúrnej inštitúcie nemáme jednoznačný názor na ministerstve kultúry. Mali by sme mať."

Ako Rigó dodal, tento krok potvrdzuje aj názory, že štatutárov štátnych kultúrnych ustanovizní by sme nemali nominovať bez konkurzu.

Ministerstvo kultúry berie na vedomie personálne rozhodnutie generálneho riaditeľa SND Vladimíra Antalu. Personálne otázky sú podľa rezortu výlučne v kompetencii generálneho riaditeľa SND. Uvádza sa to vo vyjadrení ministerstva k dianiu na našej prvej divadelnej scéne, ktoré agentúre SITA poskytol Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry.

„Generálny riaditeľ SND deklaroval, že je jeho snahou zlepšiť spoluprácu vedenia divadla s riaditeľom činohry. Ministerstvo kultúry bude pozorne sledovať, ako sa riaditeľovi SND darí tento cieľ napĺňať,“ dodáva sa v stanovisku, ktorým MK SR zároveň reagovalo na dnešné stanovisko svojho štátneho tajomníka.

Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Vladimír Antala odvolal v utorok z funkcie riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku.

Súvisiaci článok Odvolaný šéf Činohry SND: Len mi ráno zavolali, či sa nezastavím. A dali mi odvolanie Čítajte

„Generálny riaditeľ SND oboznámil Michala Vajdičku s dôvodmi odvolania súvisiacimi predovšetkým s nezvládnutím manažérskych povinností, čo generálny riaditeľ opakovane riešil upozornením na závažné porušenie pracovnej disciplíny. V čase pôsobenia Michala Vajdičku ako riaditeľa Činohry SND bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení. V 37 prípadoch bez vykázania relevantných zákonných dôvodov (dovolenka, práceneschopnosť)," píše sa v stanovisku SND.

Michal Vajdička, priznáva, že patrí medzi kritikov ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) a generálneho riaditeľa SND Vladimíra Antalu.

Predpokladal preto, že jeho odvolanie príde, nečakal však, že to bude na začiatku novej divadelnej sezóny, čo je pre samotné divadlo, kontinuitu jeho tvorby nevýhodou.