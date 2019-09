Vajdičku chcú späť. Činohra SND reaguje na odvolanie šéfa

Podporu vyjadrili divadlá z Prahy aj Brna.

BRATISLAVA. Slovenskí aj českí divadelníci reagujú na náhle odvolanie Michala Vajdičku z funkcie šéfa Činohry SND. Svoju podporu mu vyjadrujú otvorenými listami.

Vajdičku odvolal z funkcie generálny riaditeľ SND Vladimír Antala 3. septembra. Ako dôvod uviedol manažérske zlyhania, rušenie a zmeny predstavení.

Vajdičku chcú späť

Členovia Činohry SND sa v liste uvádzajú, že protestujú proti odvolaniu Vajdičku a žiadajú jeho návrat do funkcie.

"Dôvody, ktoré uviedol generálny riaditeľ SND Vladimír Antala, považujeme za irelevantné. Je nám, samozrejme, ľúto, že zo zdravotných dôvodov sa muselo v minulej sezóne zrušiť, resp. nahradiť toľko predstavení.

Treba si však uvedomiť, že napriek tomu sa Činohre podarilo v roku 2018 dosiahnuť tržby 1 933 009 eur, čo je o 185 000 eur viac ako v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Na sezónu 2019/2020 bol predaný rekordný počet abonentiek. To sú výsledky, ktoré nedosiahla žiadna iná zložka SND, údajné manažérske zlyhanie Michala Vajdičku preto považujeme len za vykonštruovaný dôvod, ktorý má zakryť skutočný motív jeho odvolania, ktorým je buď jeho spoločenská angažovanosť, alebo osobná antipatia generálneho riaditeľa k jeho osobe.

Ak generálny riaditeľ Vladimír Antala neodvolá svoje rozhodnutie, budeme musieť zvážiť ďalšie kroky smerujúce k zabráneniu ďalším autoritatívnym praktikám, ku ktorým sa súčasný dosadený generálny riaditeľ a ministerstvo kultúry uchyľujú," uvádza Činohra SND vo svojom vyhlásení, ktoré podpísali členovia súboru.

Medzi nimi napríklad Emil Horváth, Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Martin Huba, Milan Ondrík, Ján Koleník, Alexander Bárta, Zdena Studenková, Diana Mórová a ďalší.

Škodia umeleckej činnosti

Podpora Vajdičkovi prišla aj z Českej republiky. Českí divadelníci v listoch upozorňujú, že nekoncepčné kroky vedú k destabilizácii prevádzky, škodia umeleckej činnosti a sú deštruktívne.

Národní divadlo Praha pripomenulo, že so Slovenským národným divadlom ich spája dlhoročná umelecká spolupráca, jeho činnosť sledujú a slovenské inscenácie pozývajú bežne hosťovať do Prahy, a rovnako je to aj naopak.

"Riaditeľ takej významnej inštitúcie, akou SND bezpochyby je, má mimoriadnu spoločenskú, umeleckú a v dôsledku aj politickú zodpovednosť - jemu zverená inštitúcia a ľudia, ktorí v nej pracujú, nie sú jeho rukojemníci a nemôžu byť odvolávaní bez skutočne závažných dôvodov," uvádzajú vo vyhlásení zástupcovia Národního divadla Praha.

"V Českej republike máme s podobnými unáhlenými krokmi bohatú skúsenosť - takmer vždy sa ukázalo, že išlo o bezdôvodné odvolanie, často založené na osobnej antipatii.

Apelujeme na Ministerstvo kultúry SR a veríme, že sa situácia vyrieši tak, aby nebolo poškodené nikoho dobré meno. Slovenskému národnému divadlu prajeme čo najlepšie vedenie," uzatvárajú pražskí divadelníci.

Vyhlásenie podpísali Daniel Špinar, umelecký riaditeľ Činohry ND, šéfdramaturgička Marta Ljubková a dramaturgovia Ilona Smejkalová, Jan Tošovský a Nina Jacques.

Riadne dôvody chýbajú

Národní divadlo Brno takisto upozornilo, že režisér Michal Vajdička bol pre nich vždy spoľahlivým a serióznym partnerom.

"Popri prejave solidarity so súborom Činohry SND sme presvedčení, že takéto razantné manažérske rozhodnutie riaditeľa SND, ktoré môže znamenať ohrozenie novej sezóny a kontinuity umeleckej tvorby, by malo byť zdôvodnené podstatne konkrétnejšie, než ako bolo," uvádzajú v liste brnianski divadelníci - riaditeľ Národního divadla Brno Martin Glaser, umelecký šéf Činohry Milan Šotek, režisér Štepán Pácl a umelecký šéf Opery Jiří Heřman.

Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala 4. septembra vymenoval nového šéfa Činohry SND Petra Kováča, ktorý v SND pôsobil ako dramaturg, keď bol riaditeľom Činohry SND Roman Polák.