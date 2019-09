Mal ustrážiť vzduch nad USA. Bol 11. september 2001 a on šiel prvýkrát do roboty

Lietadlá nevníma ako ľudí.

5. sep 2019 o 14:28 Kristína Kúdelová

Ben Sliney z Federálneho leteckého úradu vo filme United 93. Let č. 93. Hrá v ňom samého seba.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Patrí medzi tých, čo hovoria, že lietanie je bezpečnejšie ako chôdza. Vo vzduchu je pokojný, keď už má lietadlo fázu vzletu za sebou a ustáli sa vo svojej výške, pokojne sa začíta do knihy a zrak zdvihne, až keď má pristávať.

Ročne bezpečne dostaneme na zem 45 miliónov letov, hovorí hrdo.

A hovorí to napriek tomu, že prežil najväčšiu tragédiu v histórii amerického letectva.

Ben Sliney začínal ako pilot, v roku 2001 sa stal najvyšším manažérom Federálneho leteckého úradu, kontroloval bezpečnosť vzdušného priestoru nad USA.

Ráno 11. septembra nastúpil prvýkrát do roboty. Kolegovia ho vrelo privítali, no vzápätí musel dostať 4000 lietadiel, ktoré boli práve vo vzduchu, čo najrýchlejšie na zem. Krajina sa prebudila do teroristického útoku.

Bohužiaľ, Ben Sliney vtedy neuspel úplne.

Hrozný deň. Napriek tomu súhlasil, že ho prežije ešte raz. Pri nakrúcaní strhujúceho filmu Let číslo 93 mal pôvodne robiť iba konzultanta, nakoniec v ňom hrá samého seba. Konal v ňom presne tak isto ako v čase tragédie.

Až na jednu vec.

Kto neovláda bleskový šach, nech sedí doma

Ben Sliney hovorí, že zamestnanci v takejto pozícii nemôžu vnímať lietadlá ako ľudí. Inak by sa zbláznili.