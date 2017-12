Factory_FM: Aura chill-out stage & Hi-fi stage.

Aura stejdž bude útočiskom pre vyčerpaných, miesto relaxu a oddychu. V bare na stejdži bude v ponuke čaj a široký sortiment nápojov. Na chill out stejdži sa predstavia vo svojich ambientnejších polohách lokálni umelci, ktorí už dávno prekročili hranice regiónu a Slovenska: Ear Drum Kru veľmi dobre známa posádka servírujúca zlomené rytmy na živo. Mind Map je zaujímavý a aj za hranicami Slovenska vysoko cenený ambientno-downtempový projekt s vlastnou speváčkou (http://www.mindmap.sk). Poslednou kapelou na tomto stejdži sú hraví a zábavní Hŕŕŕ na ne! Kapely budú dopĺňat dídžeji Idijot & Svaensson a P.O.S.T. djs.



Hifi stejdž bude susediť s hlavným stejdžom v priemyselnej hale. O zábavu sa bude starať dj Koki so svojou skupinou, fantastický Bandaska sound system a two stepový kráľ dj Cluster.

Na hlavnom stejdži bude techno úderka striedať po polnoci houzové intro by Noks&Goodmood, Junior, stále sa zlepšujúsa a experimentujúca Biji a špeciálny hosť z Nemecka dj C-Rock!



FACTORY je názov open-air festivalu, ktorého ambíciou je v atraktívnych priestoroch nevyužitých priemyselných hál na okrajoch slovenských miest minimálne raz do roka, minimálne na jednu noc a minimálne na štyroch pódiach predstaviť to najlepšie z techna, hausu, dramendbejsu, minimalu, elektroniky, ambientu, industrialu, noizu, breakcoru a ďalších odnoží i pododnoží elektoronickej tanečnej a experimenálnej hudby.



Prvá Factory sa uskutoční v piatok 27.5.2005 v starej Cementárni pri Banskej Bystrici, na akcii je pre vás pripravených 5 pódii.