Emil Horváth o riaditeľovi SND: Veľmi rýchlo sa z ekonóma stal umelec

Známy herec reaguje na odvolanie Michal Vajdičku.

6. sep 2019 o 16:16 Jana Alexová

Vymeniť človeka na poste riaditeľa Činohry SND sa dá aj slušne. Tak, ako sa to stalo v prípade Michala Vajdičku, to robili za komunistov a my starší si to veľmi dobre pamätáme, myslí si herec a dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla EMIL HORVÁTH.

Aj on pridal svoj podpis k vyhláseniu členov súboru, ktorým vyjadrili protest proti náhlemu odvolaniu Vajdičku a žiadajú jeho návrat.

Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala odvolal Michala Vajdičku z postu šéfa Činohry SND 3. septembra.

Emil Horváth v rozhovore pre SME hovorí, prečo si myslí, že ide o precedens, ako vníma Vladimíra Antalu na poste šéfa SND aj prečo sa ministerka kultúry urazila.

Aké ste mali leto?

Päť týždňov som oddychoval a mal som voľno. Boli sme v Tatrách aj v kúpeľoch, ale zostali sme na Slovensku, tentoraz sme neboli nikde v zahraničí.

Žiadna práca? To sa málokedy stáva, že herci majú v lete naozaj voľno.

Počas sezóny nemám veľmi čas na regeneráciu, bežne robíme soboty, nedele. V čase, keď ľudia normálne víkendujú a oddychujú, my sme v práci.

Človek si teda musí podľa síl zvážiť, či chce v lete nakrúcať alebo nie. No ani som nemal ponuku, ktorá by ma oslovila, takže som päť týždňov oddychoval.

Sme na začiatku jubilejnej 100. sezóny SND, hovorí sa, že nás čaká rok divadla. Začala sa odvolaním šéfa Činohry SND Michala Vajdičku. Bude náročnejšia ako ostatné?

Náročná by ani nemusela byť, lebo Národné divadlo je vo veľmi dobrej kondícii. No bránia tomu politické zásahy.

Generálny riaditeľ, ktorý ani nebol vybraný konkurzom a je človekom z inej profesie, odvolal umeleckého pracovníka, riaditeľa Činohry SND.

Na jednej strane hovorí, že nespochybňuje jeho umelecký kredit. No napriek tomu, že dobre pripravil jubilejnú sezónu, ho odvolal. Takže teraz nás čaká množstvo vysvetľovania namiesto toho, aby sme sa s vervou pustili do práce.

O odvolaní Michala Vajdičku sa už dlhšie šírili klebety, činoherný súbor už ku koncu minulej sezóny adresoval generálnemu riaditeľovi Antalovi aj vyhlásenie, v ktorom mu vyjadrovali podporu. Nakoniec sa to stalo z ničoho nič na začiatku novej sezóny. Nie je to neštandardné?

Podľa mňa to nie je neštandardné, je to nehorázne.