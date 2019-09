Podľahol mu aj Jack Kerouac. Zomrel otec momentky, fotograf Robert Frank

Ukázal neprikrášlenú Ameriku.

11. sep 2019 o 14:47 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Švajčiar Robert Frank bol už v Amerike takmer deväť rokov a všetko, čo z krajiny dosiaľ videl, bolo New Jersey a St. Louis.

A to ho hnevalo.

Do USA emigroval, pretože sa nestotožňoval s úzkoprsými hodnotami rodnej krajiny. Švajčiarsko bolo pre neho príliš malé a uzavreté.

Túžil precestovať od jedného oceána k druhému a vidieť na vlastné oči tú šíru ospevovanú zem plnú nekonečných možností, zvečniť na fotografiách všetky vrstvy spoločnosti.

Zrejme nikdy predtým, než prišiel do Ameriky, nevidel černošskú dvojicu v džínsových bundách, ležérne sa voziacu na obrovskej harlejke. Nevidel toho ešte omnoho viac.

Preto sa mu možnosť sponzorovanej cesty naprieč krajinou od Guggenheimovho múzea v New Yorku hodila.

Fotograf Robert Frank. (zdroj: SITA/AP)

A všetko, čo bolo pre neho ako Európana novosťou, zadefinoval a zjednotil vo svojom najvplyvnejšom diele The Americans – jukeboxy, televízie, diaľnice, osamelé kancelárie, schátrané parky, obrovské autá alebo americké vlajky.

Navždy ostane v spojení s bítnikmi

Keď v roku 1957 vydal Jack Kerouac knihu, ktorá sa zanedlho mala stať bibliou celej Beat generation, Robert Frank sa práve vracal z potuliek Amerikou. Veľmi sa túžil s Kerouacom stretnúť, pretože ho považoval sa najvhodnejšieho adepta na predslov k svojej plánovanej fotoknihe.

Keď sa stretli na oslave u spoločného známeho a ukázal mu svoje fotografie z ciest po Amerike, ich doživotné prepojenie bolo spečatené.

Ako sa neskôr ukázalo, Kerouacov text sa stal dokonalým doplnkom k Frankovým fotografiám. Zaznieva z neho džezový rytmus 50. rokov minulého storočia, bezhraničná nevinnosť a zároveň smútok.

„Robert Frank nasal smutnú báseň Ameriky na film a zaradil sa medzi tragických básnikov sveta,“ písal v predslove najpopulárnejší člen bítnikov.

Osobná, poetická no zároveň surová a do poslednej fotografie reálna. Tak opisujú umelci Frankovu knihu, ktorá ovplyvnila celé ďalšie generácie fotografov a zmenila smer dokumentárnej fotografie.

Rebel s vlastným videním

Na vytvorenie diela, ktoré je dnes považované za priekopnícku fotografickú zbierku 20. storočia, Frank na svojich cestách nazbieral okolo 27 000 fotografií.

Do knihy, prvýkrát vydanej v roku 1958, sa nakoniec zmestilo iba 83 čiernobielych fotografií. Všetky fotil na 35-milimetrový film.

„Robert Frank ponúkol neprikrášlený, surový pohľad na Američanov, ktorý v 50. rokoch nebol príliš v trende.

Po vojne ľudia nemali chuť znovu hľadieť iba na temnotu, chceli chvíľu pokoj od surovostí, hoci stále fungovala aj sociálna línia fotografie. Frank sa tomu vzoprel,“ hovorí riaditeľ Stredoeurópskeho domu fotografie Václav Macek.

Frank dielom The Americans spochybnil staré vnímanie žurnalistických fotografií, ktoré boli definované ostrými, dobre osvetlenými obrázkami s dokonalou kompozíciou - či už išlo o bojisko, prehliadané zákutia amerického života, alebo filmové hviezdy v ich voľnom čase.

„Odrazu boli výrezy reality a zachytávané motívy celkom odlišné, nie komponované ako maliarsky obraz. Prevládali divoké uhly pohľadov, Frank chcel divákovi priniesť čaro okamihu, navodiť pocit, že snímanému objektu dýcha priamo na krk,“ hovorí Macek.

Nechcel byť sociológom

Vizuálna kvalita fotografie však podľa Maceka v ničom neutrpela, jediné, čo sa zmenilo, bola subjektivita, s akou Frank pracoval. Macek dodáva, že predtým sa pozeralo na všetko dianie kľúčovou dierkou, až Frank to začal robiť ako priamy účastník.

Robert Frank (1924 -2019) Narodil sa vo Švajčiarsku, ako 23-ročný emigroval do USA.

V roku 1950 sa oženil s umelkyňou Mary Lockspeiserovou, druhýkrát si vzal maliarku June Leafovú, mal dve deti.

Preslávil sa zbierkou fotografií s názvom The Americans, ktorú vydal v roku 1958.

Pôsobil aj ako fotožurnalista pre New York Times, nakrútil aj niekoľko dokumentárnych filmov, napríklad o skupine The Rolling Stones.

„Toto je moja správa o tom, ako sa v Amerike žije, nechcem byť sociológ, prežívam to emotívne a otvorene.

Na takomto princípe tvoril,“ dodáva Macek.

V rozhovore pre Múzeum moderného umenia v San Franciscu dokonca sám Frank spomínal, že ho priťahovali gambleri.

Sám nevedel prečo, no rád ich fotil. Musel to robiť potajme, fotoaparát vystrčil spod kabáta len tak mimochodom, aby si ho hráči pokru nevšimli. Nemali to radi.

Radšej ako do kasín však chodil s fotoaparátom na miesta, ktoré neprekypovali ľuďmi, hlavne preto, že cítil, že z diskrétnej atmosféry vždy vydoluje tie najautentickejšie plnokrvné zábery.

„A tak tieto obrazy vznikli – obchádzaním a vyčkávaním na ten správny moment s fotoaparátom v ruke,“ zaspomínal na svoje najvýznamnejšie dielo.