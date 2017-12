Špinavý elektrorock Garbage je posledným headlinerom Pohody

17. máj 2005 o 9:00

Shirley Mansonová zavíta spolu s Garbage po prvýkrát na Slovensko.

Americká skupina Garbage je posledným veľkým menom, ktoré ovenčí tohtoročný festival Pohoda. Okrem slávnej elektro-rockovej kapely sa na trenčianskom vojenskom letistku v dňoch 15. a 16 júla predstavia ďalší headlineri - The Prodigy, Roots Manuva, Asian Dub Foundation, The Klezmatics alebo kubánska diva Omara Portuondo.

Príbeh skupiny Garbage je pozoruhodný. Netvoria ju klasickí hudobníci, v roku 1993 vznikla počas nezáväzného hrania troch producentov, krútiacich sa okolo slávneho štúdia Smart v americkom Seattli. Práve tam jeden z nich, Butch Vig, v roku 1991 dokonca produkoval aj prelomový album grungeového tria Nirvana, ako aj ďalšie známe mená amerického alternatívneho rocku - L7, Smashing Pumpkins alebo Sonic Youth.

Skupina, ktorej názov by sa dal preložiť ako odpad, brak alebo smetie, dostala svoju definitívnu podobu príchodom škótskej speváčky Shirley Mansonovej, ktorá do nej prestúpila zo svojej kapely Angelfish.

V polovici 90. rokov sa Garbage zvukom trafili do módnej vlny kombinujúcej elektroniku s rockom, popom a ženským vokálom. Trojica skúsených hudobníkov, ostrieľaná produkovaním alternatívnych skupín, k tomu všetkému ešte namiešala aj príťažlivú porciu "špiny", ktorá odfarbila ich prvé hity Queer, Only Happy When It Rains alebo Stupid Girl. Na veľký úspech rovnomenného debutu Garbage (1995) nadviazali o tri roky neskôr albumom Version 2.0.

V roku 1999 sa Garbage navždy zapísali do histórie popmusic. Ich pieseň World Is Not Enough sprevádzala rovnomenný film o Jamesovi Bondovi a Garbage sa zaradili k slávnym tvorcom melódií pre agenta 007 - Paulovi McCartneymu, Madonne, A-ha alebo Duran Duran.

Po albume Beautiful Garbage (2001), ktorý priniesol hit Androgyny, však prišla kríza. Skupina sa takmer rozpadla: Vig prekonal ťažkú žltačku, pred hudbou dostali konečne prednosť rodiny a okrem toho Shirley stratila načas svoj hlas. Po niekoľkých neúspešných stretnutiach sa však "trom producentom a speváčke" podarilo naskočiť na správny vlak a vytvoriť aktuálny album Bleed Like Me.

Na novinke sa Garbage snažia znieť skôr ako rocková skupina s potlačenou elektronikou a výrazným gitarovými linkami. V piesni Bad Boyfriend si na bicie zahral aj Dave Grohl, niekdajší člen Nirvany a súčasný líder Foo Fighters. Aj takýmto spôsobom spláca dlh Vigovi, ktorý triu okolo Kurta Cobaina šikovnou producentskou rukou v roku 1991 pomohol na ceste k sláve.

Garbage si v Trenčíne zahrajú v prvý deň festivalu, čiže v piatok. V sobotu sa predstavia britskí The Prodigy, ktorí vystúpia vo svojom najsilnejšom zložení. Silné zastúpenie bude mať na Pohode aj svetová tanečná scéna. Na festivale zahrajú Roni Size, Green Velvet alebo British Murder Boys. Českú stranu bude reprezentovať Jaromír Nohavica, slovenskú zas Miroslav Žbirka.

Zoznam účinkujúcich je kompletný. Viac informácií nájdete na www.pohodafestival.sk.

PETER BÁLIK