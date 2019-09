Režisérka Barbora Berezňáková: Čo sa čudujeme, že niekto vám vojde drzo do domu a zabíja?

Nakrútila film Skutok sa stal.

12. sep 2019 o 17:09 Kristína Kúdelová

V novinových článkoch to podstatné nenašla, ani v televíznych správach a reportážach. Režisérka BARBORA BEREZŇÁKOVÁ cítila, že prípad únosu Michala Kováča ml. skrýva viac, ako sme sa od roku 1995 dozvedeli.

Nakrútila dokument Skutok sa stal, v ktorom sa jej podarilo dosiahnuť, že Oskar Fegyveres, Peter Tóth, prokurátor Michal Serbin aj vyšetrovateľ Peter Vačok hovoria o únose inak ako zvyčajne. V skrytej kamere ukázala aj Mariana Kočnera a načrtla prepojenie s kauzou Technopol.

Pravdu možno nenašla, ale vytvorila psychologické portréty ľudí, ktorí boli pritom, a zaznamenala, aký dosah má únos na životy nás všetkých.

Študovala vo Valencii aj v New Yorku, ale chcela sa vrátiť domov, aby tu Skutok sa stal dokončila. Bolo to ťažké, hovorí.

Študovali ste v New Yorku, ako ste prežili začiatky?

Najprv som študovala film v Španielsku. Veľa som hovorila po španielsky a chýbala mi angličtina. Počúvala som West Willage Radio z New Yorku a nejako som cítila, že to by mohlo byť miesto pre mňa, mesto, kde sa mi čosi dobré udeje.

Nechcela som tam ísť na návštevu ako turistka, s cudzími mestami sa potrebujem zblížiť inak. Štúdium je tam drahé, neverila som veľmi, že ja dievča z dediny tam môžem uspieť, ale nakoniec som dostala štipendium na filmovú akadémiu NYFA.

Ako sa vám v New Yorku javilo Slovensko? Nezmenšilo sa?

Práve naopak, zväčšilo sa. Či chcem, či nechcem, tu som doma, tu môžem vnímať veci v kontexte a uvažovať nad nimi do hĺbky. Inde by mi asi dlho trvalo, kým by som prenikla do kontextu. Tam sa mi začali množiť otázky, kto som, kde som, čo má zmysel pre mňa robiť.

A začala som robiť na tomto filme. Takže preto som na Slovensku, lebo tu som chcela dokončiť film, aj keď to bolo ťažké. Alebo práve preto, že to bolo ťažké.

Barbora Berezňáková. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Čo bolo na ňom ťažké?

Nebolo príjemné tráviť čas pri takejto téme. Keby som bola kvetinárkou a viazala kytice, bola by som obklopená krásou. Toto príjemné nebolo, navyše, nebol to typ práce, pri ktorej by som mohla zavrieť dvere a ísť spokojne večer domov. Stále mi to vírilo v hlave.

A náročné to bolo aj profesijne, pretože som musela kvantum informácií vyselektovať a postaviť do koherentného celku. No teraz mám v hlave celkom iné otázky.

Čo sa stalo?

Myslela som si, že je dôležité venovať sa zlým veciam a pomenovať ich na to, aby sme ich mohli reflektovať a posunúť sa ďalej. No teraz rozmýšľam nad tým, či nie je náhodou dôležitejšie venovať sa dobrým veciam, krásnym.

No zároveň, film aj akékoľvek dramatické umenie stojí na konflikte. Preto je pre mňa otázkou, či sa to dá skĺbiť. To by som chcela skúmať pri nakrúcaní ďalšieho filmu.

Pustili ste sa do politickej témy, teraz sa asi od vás očakávajú jasné názory. Ako to zvládate?

Názory mám celkom jasné, toho sa nebojím. Horšie znášam to, keď ma novinári ťahajú do kontroverznosti a investigatívnosti, pretože ja som tento film tak nevnímala.

Nešlo mi primárne o politiku, šlo mi o ľudí, ktorých únos zasiahol. Tento film je o nich a o tom, aká sme spoločnosť.

Na koho ste boli najviac zvedavá?

Bola som zvedavá najmä na príbeh, lákalo ma dozvedieť sa, o čom to celé je. Pretože jedna vec je dejový oblúk, to, čo sa ľuďom udialo. No druhá vec je to, čo to všetko znamenalo.

Je únos príbehom nespravodlivosti? Hrdinskosti? Zúfalého stavu v krajine? Nad tým bolo zaujímavé premýšľať. A pritom som si uvedomila, ako sa nás to všetkých týka. Únos určil atmosféru v krajine, ovplyvnil naše mentálne rozpoloženie, to, čo máme v duši.

Ľudia mali vo zvyku hovoriť, že ich politika nezaujíma. Ako keby bola politika niečo mimo nás. Ale nie, politika sme my všetci, my dovolíme, aby nám určovala vzorce premýšľania a toho, čo sa môže stať. Sami si tieto vzorce vytvárame a určujeme.

Čo myslíte, komu únos najviac poznamenal život?

Rozhodne Róbertovi Remiášovi, pretože on zomrel. No ovplyvnil aj životy tých ostatných, pretože sa k nemu museli nejako postaviť.

Situácie vo filme som sa snažila stavať tak, aby čo najživšie odhaľovali charaktery, nestála som o prerozprávanie udalostí.

V jednej scéne sedí Oskar v dodávke a pristavia sa pri ňom náhodní ľudia. Trošku s nimi zažartuje a vidno, že aj sám zo seba si uťahuje.

Je to reálnejšie ako patetická dráma.

Nie je Oskar Fegyveres trochu tajomný?

Zaujímavé je, že Oskar nepôsobí príliš dôveryhodne. Možno je to práve tým, že má nejaké tajomstvo. Myslím si, že nebude náhoda, akú profesiu si vybral. Osobnosť a profesia sa pritiahnu k sebe. Alebo Peter Tóth, prečo sa stal siskárom? Kto si vyberie také povolanie? Prečo je človek policajtom? Je prirodzené, že to vyvoláva istú podozrievavosť.

Ako podľa vás únos poznačil Petra Tótha?

Neviem, do akej miery sa z neho dá dostať úprimná výpoveď. Hoci, mala som pocit, že sa dosť úprimne otvoril.

Chcela som sa k nemu dostať, pokojne nech si aj spytuje svedomie, ukáže, ako vidí sám seba. A potom nech si na to kritický divák sám spraví názor.

A vy máte aký?

Sledoval novinárov, takže dúfam, že ho legislatívna aparatúra odsúdi, ak sa to preukáže. Nepotrebovala som to robiť vo filme ja, mne je smutno, ako sa mu život prekrútil a prešiel z jednej strany na druhú.

Keby žil v Amerike, za takú novinársku prácu, akú urobil pri únose, by asi aj dostal cenu. No dostal sa do bodu, keď už nevidel možnosť v žurnalistike napredovať. A naopak, dostal príležitosť vziať do rúk moc a ovplyvňovať dianie, išiel do služieb mafie. To si ja vôbec neviem predstaviť, čo to s človekom urobí.

Moc?

Áno, túžba po moci. Je možné, že to zažíva veľa ľudí, a možno každý sa k tomu v istom bode života dopracuje. Ja som sa tam zatiaľ nedostala. A som šťastná za to, čo môžem v živote robiť. Cítim sa vďačná a privilegovaná, film nevnímam ako prácu, je to napĺňanie života, šťastie.

Často sa vo filme vraciate k fotografii, kde sú Remiáš, Fegyveres a Tóth spolu ako traja kamaráti. Ako ju dnes vnímate?

Ako fotografiu, ktorá vznikla v mladosti, v naivite. Ocitli sa v situácii, ktorá ich spojila, napriek tomu, že mali rôzne charaktery.

Oskar Fegyveres je jednoduchší, priamejší človek ako Peter Tóth, ten je sofistikovanejší, všetkými masťami mazaný. Obaja chcú spraviť niečo dobré aj pre seba, nejako zamiešať karty, ale každý úplne inak a na inej úrovni.

Ľudí zaujíma, akú mal Fegyveres motiváciu, aby vypovedal. Myslia si, že si chcel najmä pomôcť, nie odsúdiť zločin. Je to pre vás dôležité?

Pre mňa je dôležité poznať motiváciu, ak chcem ľudí spoznať. Aj keby bola pravda, že za výpoveď dostal od Kočnera peniaze, ešte to nevylučuje, že mal s únosom naozaj morálny problém. Máločo je takéto čierno-biele.

Možno v tom aj cítil závan dobrodružstva. Nevedeli predpovedať, do čoho sa pustili.

Vám to ako vychádza? Po tom, čo ste pri nakrúcaní zistili?

Kočner pomohol zohnať svedka prezidentovi Kováčovi, že uniesli jeho syna. Fegyveres vypovedal, utiekol, dostal od Kočnera nejaké peniaze, a Kočner, namočený do kauzy Technopol, dostal od Kováča amnestiu.

Neskôr som sa dozvedela, že keď sa amnestie rušili v roku 2017, Glváč veľmi loboval za to, aby sa tie Kováčove nezrušili. Asi vedel prečo. Povedal mi to poslanec Rajtár, keď som sa s ním stretla pred Národnou radou.

Myslíte, že Kočnerovi spadlo z neba, že uniesli Kováča?

Toto si už neodvážim hodnotiť. Samozrejme, aj mne už napadlo, že by za únosom mohol byť aj on, keďže sa v tom čase s Lexom poznal. Ale že by to on vymyslel? Nie, to si nemyslím.

Veľkú úlohu v tom zohral Jaroslav Svěchota (bývalý námestník riaditeľa SIS, pozn. red.), ale jeho som do filmu nezaradila, pretože nežije a navyše, v tomto príbehu nebol pre mňa dôležitý.

Keby som nakrúcala investigatívny film, isto by nejakú úlohu dostal.

Čo vás pri tomto nakrúcaní viedlo, orientovalo?

Išla som po emocionalite. Čo na mňa vplývalo, vytváralo pocity, ktorá scéna, aké výpovede. Mohli by sme spájať fakty, veď som ich aj do filmu zaradila, ale dôležitejšie bolo, aby diváci mohli emočne prežiť to, čo prežili oni. Nenakrúcala som správy.

No predsa ste popri tom, ako druhotný produkt, aj niečo nové odhalili. Nie?

Je prirodzené, že keď na niečom pracujete päť rokov, objavíte širšie alebo iné súvislosti. Články prinášajú len čiastkové informácie, hoci sa píšu dennodenne. Že dostal Kočner amnestiu, to sa predsa vedelo.

Aj sa o tom písalo. Len tomu chýbal kontext. Okrem toho do príbehu vstúpili také veci, o ktorých by bolo treba nakrútiť zvlášť film.

Barbora Berezňáková chce teraz žiť na Slovensku, nie v USA. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Máme si teda myslieť, že konšpirácia na vládnej úrovni bola premyslená ešte viac a brutálnejšie, ako sme doteraz zistili?

Vstupovali do toho aj ekonomické súvislosti, o ktorých netušíme. Počula som, že na Slovensko chceli vstúpiť zahraniční investori, chceli sa dohodnúť s Mečiarom a Lexom, no narazili na Kováča.

Boli v tom teda vraj aj zahraničné záujmy, súvisiace ešte s Benešovými dekrétmi a odsunom Nemcov po II. svetovej vojne.

Vo filme vystupuje okrem vyšetrovateľa Vačoka aj Michal Serbin, prokurátor, ktorý po únose staval celú obžalobu. Myslíte si, že túto kauzu považujú za svoj profesionálny neúspech?

Nie. Vačok je skvelý a pokračuje v práci, a Serbina považujem za génia. Vie naspamäť rok po roku, ako sa menilo znenie Zbierok zákonov. Spis dôkladne ovláda, k zákonu pristupoval detailne, zodpovedne.

Bohužiaľ, trpí aj istými psychickými problémami, teraz sa trochu stiahol. Je to nepodplatiteľný, svojhlavý človek, ktorý má zásady a ctí si ich.

S ním nepohne ani pár volov, je mi to nesmierne sympatické, viem, že pre svoju prácu urobil maximum. Takýchto zásadových ľudí je tu ako šafranu.

Nepovažujete za zázrak, že prežil?

Keď sme s ním nakrúcali, všetko si nakrúcal aj on. Musí byť trochu paranoidný. Veď keď bol prokurátorom, chodil so štyrmi ozbrojenými mužmi, potreboval ochranku. Naozaj sa mu mohlo hocičo stať. A nezbláznite sa potom z takého tlaku.

Povedal mi raz: keby som sa ja stal sudcom a doviedol všetko do dôsledkov, polovica Slovenska je v base. Privatizérov, podvodníkov je strašne veľa, ale dá sa prísť na všetko.

Myslíte si, že súčasné súdne procesy niekam povedú?

Musia. Keď sa neobjasní Kuciakova vražda, bude to obrovský škandál. Musí sa to vyšetriť, neexistuje, že sa to nevyšetrí. Navyše, prípad Jána Kuciaka je oveľa jednoznačnejší a čitateľnejší. Musí sa vyšetriť.

Medzitým však Oskar Fegyveres vo vašom filme hovorí, že aj tak je všetko inak. Nemali ste pocit márnosti, že k pravde sa nedá dopracovať?

To bolo vo chvíli, keď sme boli v Svätom Jure a ja som mu vravela: takže tu sa to stalo, ty si sa potom spamätal a šiel si za Kováčom starším a povedal si mu o tom. A on vtedy reagoval: nie, tu si to stopnime, lebo to bolo všetko inak.

Samozrejme, že príbeh únosu poznáme, vieme, ako sa stal. No má aj ďalšie súvislosti a najmä dôsledky, hlavne to, že sa nevyšetril, to je pre nás dôležité.

Lebo keď sa vytvorí precedens, že niekto nepôjde do väzenia a všetci sa budeme tváriť, že sa nič nestalo, čo sa potom čudujeme?

Čo sa čudujeme, ako dnes žijeme? Čo sa čudujeme, že niekto je taký arogantný a cíti sa tak beztrestne, že príde do bytu a niekoho zastrelí, ako keby sa nechumelilo.

Veď toto sa môže obrátiť proti komukoľvek. Nehovorím, že tu vedľa pani na káve niekto zastrelí. Ale možno bude chorá, pôjde k lekárovi, ten starostlivosť zanedbá, spôsobí jej ujmu, ona ho bude chcieť zažalovať, ale súdne obštrukcie ju tak znechutia a finančne vyčerpajú, až sa vzdá a nechá to tak.

Toto je nevymožiteľonosť práva v praxi, ktorá môže postihnúť každého.