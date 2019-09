Svetu ukážeme brancov. Slovensko posiela na Oscara film Nech je svetlo

Priniesol veľkú rolu pre Ondríka.

12. sep 2019 o 10:12 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Ešte skôr, ako prišiel do slovenských kín, sa film Nech je svetlo stal národným kandidátom na Oscara.

Rozhodla o tom Slovenská filmová a televízna akadémia.

Súvisiaci článok Som zvedavý, čo naň povie cirkev. Marko Škop priniesol silnú rolu pre Milana Ondríka Čítajte

Mimoriadne výstižný a aktuálny príbeh o rodine, do ktorej sa vplietla kotlebovská ideológia, priniesla pre Milana Ondríka cenu pre najlepšieho herca na festivale v Karlových Varoch.

Režisér Marko Škop mu zveril úlohu otca, ktorý pracuje v Nemecku a po návrate domov bezmocne sleduje, ako sa jeho syn dostal pod vplyv dedinských brancov.

Čakal by pomoc od polície, cirkvi či silno veriaceho otca, no celá krajina zdá sa byť voči tomuto problému hluchá. Klasické modely komunity prestávajú fungovať, zničil ich strach alebo pud sebazáchovy.

"Aj dnes, keď žijeme najlepšie časy a ľudia sa nikdy nemali tak dobre, tak máme subjektívny pocit, že sa ťažko dostávame k blahu a hlavne že si zaslúžime viac.

Nech je svetlo Vo filme Marka Škopa Nech je svetlo hrajú Milan Ondrík, Zuzana Konečná, Ľubomír Paulovič, František Beleš, Csngor Kassai, Daniel Fischer.

Do kín príde 26. septembra

Pritom naši predkovia o dve generácie dozadu sa ešte často báli o to, či budú mať zajtra vôbec čo jesť, povedal pre SME Marko Škop.

"Každá generácia si myslí, že tá pred ňou sa mala lepšie. Je to ilúzia, ktorá nám robí dobre.

Médiá a politici ťažia z latentného a hlboko spoločensky zakoreneného pocitu neistoty. Veľkú úlohu hrá internet.

Takže živení správami a našimi internetovými bublinami nachádzame toho nepriateľa, ktorý by nás mohol ohroziť. Vymedzuje sa voči nemu a ventilujeme si pritom svoje vlastné strachy a agresiu."

Súvisiaci článok Almodóvar pre SME: Izoloval som sa od sveta. Stálo ma veľa síl vyjsť medzi ľudí Čítajte

Film Nech je svetlo príde do kín 26. septembra. Marko Škop je zvedavý na to, ako zareaguje cirkev, pretože to je jeden z najcitlivejších bodov jeho príbehu.

Prvá selekcia v oscarovej kategórii najlepší zahraničný film bude v januári.

Spomedzi slávnych konkurentov Škopovho filmu je už známa dráma Bolesť a sláva od Pedra Almodóvara.

Tento rok zvíťazil film Roma mexického režiséra Alfonsa Cuaróna.