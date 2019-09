Roman Poláčik: Nečakal som, že sa ako herec budem boriť s vnútornou politikou divadla

Sezóna v SND sa začala trápne, hovorí.

16. sep 2019 o 14:08 Jana Alexová

Dlhodobým denným seriálom sa najskôr vyhýbal, nakoniec ho zlomili Oteckovia. Markíza od septembra spustila už štvrtú sériu, kde stvárňuje postavu Ondra.

Jubilejná 100. sezóna Slovenského národného divadla, je druhou, ktorú stvárni na doskách našej prvej scény.

Herec ROMAN POLÁČIK v rozhovore pre SME hovorí, ako zapadol do kolektívu v SND, prečo je preňho divadlo droga, aj akým zlomom sa preňho stal seriál Oteckovia.

Po divadelných prázdninách sa opäť rozbieha nová divadelná sezóna. S akými pocitmi sa vraciate do divadla? Chýbalo vám?

Keďže som v júli nakrúcal tri projekty na Slovensku aj v Česku, mal som veľmi plodné prázdniny. V auguste sme potom ešte dokončovali najnovšiu sériu seriálu Oteckovia, takže bolo toho dosť.

A áno, už v polovici augusta som mal pocit, že sa mi žiada ísť do divadla, skúšať, byť s kolegami, večer hrávať. Dva mesiace sú výborné na oddych, ale stačia.

V Činohre SND začínate druhú sezónu. Ako ste zapadli do kolektívu?

Moja prvá inscenácia, ktorú som v SND skúšal bol Projekt 1918. Keďže je to inscenácia s veľkým hereckým obsadením, prišiel som do úzkeho kontaktu s mnohými kolegami už počas prvého skúšobného procesu. Bola to skvelá šanca sa aklimatizovať.

Roman Poláčik Pochádza zo Štefanova nad Oravou, kde aj v divadelnej spoločnosti Vendo s divadlom začínal.

Neskôr absolvoval štúdium herectva v ročníku Zuzany Kronerovej a Martina Hubu na VŠMU.

Už v tom čase hosťoval v Divadle Aréna, v Štúdiu 12 a v SND.

Ako študent pôsobil aj v DAB v Nitre, kam v roku 2012 prešiel ako stály člen umeleckého súboru.

Členom Činohry SND sa stal v roku 2018.

Aktuálne ho diváci môžu vidieť v štvrtej sérii seriálu Oteckovia.

Účinkoval aj vo filmoch, napríklad Konfident a Slovensko 2.0 alebo v seriáloch Mesto tieňov, Kolonáda, Búrlivé víno, Klan a iných.

Vždy keď sa niekto spýta, či mi je tu dobre, odpovedám áno, je mi tu veľmi dobre, pretože robím to, prečo vôbec som v divadle – skúšam a hrám. A pracujem s ľuďmi, ktorí sú pre mňa inšpiratívni.

Som vďačný, že mám šancu dokazovať, že krok bývalého šéfa činohry, ktorý ma prijal, nebol mylný. Je to pre mňa svojim spôsobom záväzok.

Aký je kolektív v súbore? Ako sa vám medzi ostatnými hercami pracuje?

Pracuje sa mi veľmi dobre. Herci sú veľmi vyhranené osobnosti. Každý má svoj názor, zázemie, svoju výchovu, názor na spoločensko-politické dianie, ale pokiaľ ide o spoluprácu na inscenáciách, je vždy vidieť, že sme všetci na jednej lodi.

Herci možno navonok pôsobia ako solitéri, lebo mnohí pracujú aj na projektoch mimo domovskej scény, ale každý prináša tiež obrovskú oporu a pokoru vystúpiť večer čo večer na javisko a byť súčasťou jedného kolektívu.

Či už sa nám to páči alebo nie, veľmi sa potrebujeme.

Kto je pre vás v súbore najväčšou inšpiráciou alebo oporou? Kto vám najlepšie poradiť a pomôcť?

Vzorov mám viac. Určite ním je profesor Martin Huba, ktorý ma aj učil a je pre mňa veľkým darom, že sme kolegovia. Potom je tu Emil Horváth zo staršej generácie.

Veľmi rád mám Milana Ondríka, ktorého obdivujem za jeho prácu ako divadelnú, tak aj filmovú. Tomáš Maštalír, veľký profesionál, Janko Koleník, veľmi pracovitý a pokorný herec, Tánička Pauhofová, Danko FischerMohol by som ich menovať rad radom, lebo od každého si mám čo vziať.

Roman Poláčik s Monikou Potokárovou v inscenácii Vedľajšie účinky (zdroj: Robert Tappert)

Ponuka do súboru Činohry SND prišla po tom, čo po incidente v nitrianskom Divadle Andreja Bagara s vami a Martinom Šalachom ukončil riaditeľ nitrianskeho divadla pracovný pomer. Išlo o potýčku v divadelnom bufete, odkiaľ hercov vyhadzovala strážna služba. Incident sa rozoberal v médiách, riaditeľ divadla sa stal terčom kritiky. Myslíte si, že by ste boli v SND, aj keby sa nestal tento incident? Nebola ponuka zo strany SND podanie pomocnej ruky?

Pravda je taká, že s tým, čo hovoríte, sa človek musí konfrontovať, či chce alebo nie. Uvedomujem si, že verejnosť sa na to po medializácii môže tak pozerať.