Filmy a novinka režiséra Quentina Tarantina

Svet už nebude ako v deväťdesiatych

12. sep 2019 o 17:17 Juraj Malíček

Svet už nikdy nebude taký ako v deväťdesiatych, taký slobodný, taký otvorený, alternatívny, mladý. Iste, pamätníci by mohli protiargumentovať šesťdesiatymi, padla však vtedy železná opona? Nie!

Duch deväťdesiatych

Rolling Stones sú na turné Urban Jungle k albumu Steel Wheels a necelý rok po novembri 1989 hrajú na Strahove, čo ani nebol že splnený sen, lebo nikomu by nenapadlo o tom snívať, také sa to zdalo za socializmu nemožné.

Svet sa však doslova pred očami nemenil len u nás, dialo sa to aj vonku, ale teraz už sme to videli aj my sami, priamo, bez rušičiek a cenzúry. MTV sa len v roku 1988 naplno otvorila rapu, už sa však hotovala ďalšia revolúcia, grunge a Nirvána a definitívna premena alternatívy na mainstream a v zálohe už bol masívny nástup elektronickej tanečnej hudby.

režisér Quentin Tarantino (zdroj: Archív SME)

A v našich kinách, v obyčajných kinách, sa celkom bez chochmesu hrá najprvEmanuella a potom Paprika, normálne soft porno Tinta Brassa a nikomu nenapadne, že je to za čiarou, okrem tých prežehnávajúcich sa babiek vo vidieckom kine.