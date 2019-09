Sľúbili sme si pravdu a lásku, musíme si to pripomínať. Konvergencie slávia dve veľké výročia

30 rokov slobody, 20 rokov hudby.

13. sep 2019 o 13:49 Jana Alexová

BRATISLAVA. Čo znamená slobodne hrať klasickú hudbu objavil violončelista Jozef Lupták v 90. rokoch v Londýne.

Nebola to len tvrdá disciplína a perfekcionizmus, k čomu hudobníkov vychovávala takzvaná ruská škola, na ktorú boli na Slovensku zvyknutí.

Bola to v prvom rade sloboda a radosť. A niekde tam v Londýne si Jozef Lupták uvedomil, že to je to, čo na Slovensku v klasickej hudbe chýba.

Keď sa zo štúdii v Británii vrátil, založil na Slovensku festival komornej hudby Konvergencie.

20 rokov lásky k hudbe

Začínali skromne, s troma koncertami. Hrali na nich hudobníci - kamaráti a kamaráti sedeli aj v hľadisku.

Konvergencie tento rok oslavujú 20 rokov radosti aj 30 rokov slobody.

"Je to láska k hudbe a k tomu, čo robíme," vraví riaditeľ festivalu Jozef Lupták na otázku, čo človeka motivuje, aby vydržal robiť festival ako Konvergencie dvadsať rokov.

"Nemôže to byť založené na osobnom prospechu ani na príjme, lebo je to celých 20 rokov neziskový festival. Musíme vedieť kam ideme, akú máme víziu, čo chceme ľuďom dať, ale najpodstatnejšia je láska k tomu, čo robíme."