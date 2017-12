Porota vybrala výtvarníkov do finále o Cenu O. Čepana

BRATISLAVA 17. mája (SITA) - Finalistami desiateho ročníka umeleckej súťaže Cena Oskára Čepana sú podľa rozhodnutia odbornej poroty Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ján Vasilko a Ingrid Višňovská. Víťaza ...

17. máj 2005 o 9:38 SITA

BRATISLAVA 17. mája (SITA) - Finalistami desiateho ročníka umeleckej súťaže Cena Oskára Čepana sú podľa rozhodnutia odbornej poroty Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ján Vasilko a Ingrid Višňovská. Víťaza vyhlásia 30. júna v Galérii mesta Bratislavy (GMB), kde súčasne otvoria výstavu štyroch finalistov.

Do súťaže pre mladé slovenské výtvarné talenty sa prihlásilo tohto roka 37 záujemcov do 35 rokov. Porote predložili reprezentatívny výber zo svojej maliarskej, sochárskej, grafickej, kresbovej a fotografickej tvorby, inštalácie, multimédiá či videoumenie. Víťaz získa finančnú odmenu 20 000 korún, šesťtýždňový pobyt v New Yorku a po návrate možnosť usporiadať samostatnú výstavu v GMB. Cena Oskára Čepana je jediným ocenením svojho druhu zameraným na podporu a rozvoj tvorivých schopností mladých výtvarných umelcov.

O výbere finalistov rozhodovala porota v zložení Dušan Brozman, Gabriela Galatyová, Richard Gregor, Daniel Grúň, Július Koller, Lucia Tkáčová a predseda Dušan Zahoranský. Súťaž vyhlasuje Nadácia Centrum súčasného umenia.

Cena Oskára Čepana sa počas desiatich rokov existencie dostala do povedomia verejnosti ako prvá súťaž oceňujúca tvorbu najmladšej umeleckej generácie. Jej cieľom je podporiť tvorbu mladých umelcov, dynamizovať súčasnú slovenskú výtvarnú scénu a prezentovať umenie mladých nielen na domácej, ale i medzinárodnej platforme. Medzi ocenenými sú dnes už etablovaní umelci Michal Moravčík, Ilona Németh, Dorota Sadovská, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Marko Blažo, Emöke Vargová, Mario Chromý, Martin Kollár a iní.

Súťaž je od roku 2001 pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925 – 1992), ktorý početnými štúdiami o výtvarnom umení výraznou mierou zasiahol do slovenskej teoretickej spisby a výtvarného diania.

Agentúru SITA informovala Zuzana Dinková z Centra súčasného umenia.