Sudánsky karikaturista: Výhražky sú súčasťou môjho života. Raz stratím domov aj na internete

Má len sekundu na to, aby zaujal.

16. sep 2019 o 13:59 Monika Moravčíková

Karikaturista to nemá ľahké ani v Kanade, ani v Spojených štátoch. Z New York Times tiež jedného vyhodili, lebo bol nepohodlný, hovorí. No my to máme ešte ťažšie.

KHALID ALBAIH je sudánsky karikaturista a umelec, ktorý kvôli svojim protivládnym kresbám nemôže tvoriť slobodne tam, kde je doma. Útočisko našiel v Kodani.

V rozhovore pre SME hovoril o cenzúre na internete aj o tom, prečo sú karikaturisti z východných krajín v ohrození života.

Svoju rodnú krajinu, Sudán, ste opustili, keď ste mali desať rokov. Čo to pre vás znamenalo?

Odišiel som, ale nie nadlho. V tom čase, na konci 80. rokov, vládla v krajine veľmi zlá ekonomická situácia. Veľa ľudí sa presťahovalo do Saudskej Arábie či Kataru, niektorí museli odísť kvôli svojmu politickému presvedčeniu, tak ako môj otec.

Vrátili sme sa, keď som mal šestnásť, no potom som sa zas začal do politiky miešať ja. A ani ja som tam už nemohol byť. Neskôr som sa začal do Sudánu vkrádať tak, aby o tom vedelo čo najmenej ľudí a aby ma nik nechytil. A veľa ľuďom som za to musel zaplatiť.

Čo by sa stalo, keby vás chytili?

Človek nikdy nevie. To, čo robím, sa netýka iba Sudánu, za karikatúry ma zatkli napríklad už aj v Egypte, veľa som kreslil aj proti vojne v Jemene.

Všetko je prepojené, vždy si musím dávať pozor, kde som, s kým sa rozprávam. Nikdy som nebol preč zo Sudánu dlhšie ako dva roky, vždy, ak to len trochu ide, sa snažím vrátiť späť.

Nemôžem však chodiť na verejné priestranstvá, nemôžem slobodne povedať, že som doma.

Ste na čiernej listine vo vlastnej krajine?

Áno, a nie len ja, veľa ďalších ľudí. Iste, niekedy ľudia vo vláde vedia, že som v krajine, záleží na tom, komu a koľko zaplatím, aby sa to nedozvedeli.

Možno práve kvôli mojej medzinárodnej práci sa obávajú, že ak by ma aj dostali, bol by to pre nich ešte väčší problém než to, že si behám voľne po svete. Snažia sa ma zastrašiť - v Sudáne, alebo mimo neho.

Khalid Albaih navštívil Bratislavu v rámci festivalu [fjúžn]. Vystúpil v rámci Stredoeurópskeho fóra na tému Sloboda prejavu - samozrejmosť alebo zbraň? (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

Už sa vám niekedy vyhrážali aj smrťou?

Áno, vyhrážky sa stali súčasťou môjho života. Keď pracujete na internete, prichádzajú k vám z každej strany. A neviete, čo je seriózne a čo nie. Ale keď už sa vyhráža konkrétny človek a viete, že sleduje každý váš krok, vtedy musíte spozornieť.

Prečo ste si za platformu pre svoje diela vybrali internet? Karikaturisti väčšinou pracujú pre konkrétne médium.

Khalid Albaih (39) Pôvodom zo Sudánu. Po presťahovaní do Kataru navštevoval segregovanú islamskú školu, neskôr študoval interiérovú architektúru a dizajn v Dubaji, titul má z islamského umenia.

Po škole sa začal venovať umeniu s prepojením na aktivizmus a politiku. Žil v New Yorku, v súčasnosti s manželkou a deťmi žije v Kodani vďaka organizácii ICORN.

Svoje karikatúry zverejňuje pod značkou „Khartoon!“, čo je slovná hračka - Chartúm ako hlavného mesta Sudánu a anglického slova cartoon, tj. karikatúra.

Nevybral, nemal som veľmi na výber.

Keď som doštudoval, pracoval som v múzeách, mal som stabilnú prácu. Chcel som začať robiť karikatúry seriózne, ale pravdou bolo, že som nikdy naživo nestretol žiadneho človeka, ktorý sa takémuto smeru venoval.

Bol som samouk. Chodil som od redakcie k redakcii, núkal svoje diela v Katare, v Sudáne aj v Egypte.

Kvôli cenzúre som sa však vždy stretol len s odmietnutím. Keď ma raz editor vykopol s kancelárie so slovami, že moje diela nie sú vtipné, začal som premýšľať nad tým, koľko ľudí by sa k mojim dielam dostalo v novinách a koľko na internete.

Patrím už do generácie, ktorá vyrástla online - na fórach, blogoch, webových stránkach. Začal som teda prispievať tam a zistil som, že nie som jediný odmietnutý umelec. Viacerí mali pocit, že nemajú slobodu ani miesto, kde môžu tvoriť. Ostal im iba internet.

V tom čase bol otvorený a nebol cenzurovaný ako dnes.

Pamätáte si na prvú karikatúru, ktorá sa stala virálnou?

Bola to jednoduchá čiernobiela kresba, ktorú som nazval Sudán potrebuje objatie. Čiernu mapu Sudánu na nej objíma biela postava. Okamžite obletela svet.