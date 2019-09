Sam Smith už nechce bojovať so svojím pohlavím. Má sa mu onikať

Spevák už dlhšie hľadá svoju identitu.

16. sep 2019 o 16:46 Monika Moravčíková

BRATISLAVA, LONDÝN. Speváka Sama Smitha už ľudia nemajú oslovovať ako muža. Rodinu, priateľov aj fanúšikov požiadal, aby namiesto zámena "on" používali "oni".

Ešte začiatkom roka o sebe 27-ročný britský spevák, známy vďaka hitom ako Latch, Stay with me či titulnej piesni k bondovke Spectre Writing's on the wall hlásal, že je nebinárnou osobou. Ani muž, ani žena. Najnovšie oznámil, že o jeho pohlaví sa má hovoriť v tretej osobe množného čísla.

"Po celoživotnej vojne s mojím pohlavím, som sa rozhodol zmieriť sa s tým, kým som, zvnútra aj zvonka," začína spevák osobnú spoveď v sérii príspevkov na twitteri.

"Cítim nadšenie a privilegovanosť, že som obklopený ľuďmi, ktorí ma podporujú v tomto rozhodnutí," pokračoval oscarový spevák. S ohlásením čakal tak dlho vraj preto, lebo mu záleží na názoroch ľudí. Teraz už nadišiel čas, oznámiť to verejnosti.

Spevák ďalej píše, že rozumie tomu, že v určovaní pohlavia sa budú ľudia mýliť, no žiada ich, aby sa snažili. "Dúfam, že ma dokážete vidieť tak, ako sa vidím ja," dodáva.

Mnoho používateľov sociálnych sietí mu už vyjadrilo podporu, iní uverejnili znepokojivé komentáre, ktorými kritizovali jeho rozhodnutie.

Spevák si stihol zmeniť aj svoje bio na twitteri či instagrame. Kým iní umelci tam zväčša mávajú odkazy na svoje najnovšie videá, filmy, piesne či produkty, ktoré propagujú, Sam Smith si tam zavesil jediné – They/Them. Teda formu zámena v angličtine, ktorou si praje byť oslovovaný.

Táto forma nie je pritom žiadnym novotvarom. Oxfordský slovník angličtiny datuje používanie zámena oni v jednotnom čísle už do roku 1375, keď sa prvýkrát objavilo v stredovekom diele William a vlkolak. Bežne sa neskôr začalo používať najmä v situáciách, keď nebolo z kontextu jasné, o akom pohlaví sa hovorí.

Niektorí, ako napríklad britský rozhlasový moderátor James Barr, si na oslovovanie speváka v množnom čísle nemuseli dlho zvykať.

"Práve som robil rozhovor so Samom Smithom a (oni) zneli tak šťastne a slobodne, viac v koži ako kedykoľvek predtým," zverejnil moderátor na svojom twitteri. Spevák mu za to vzápätí stihol verejne poďakovať.

Zdroj blízky spevákovi pre denník The Sun tiež uviedol, že o zmenu v oslovovaní bude spevák ďalej žiadať aj ľudí v hudobnom priemysle.