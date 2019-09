Václav Marhoul pre SME: Áno, ľudia z môjho filmu odchádzali. Ale mnohí sa vrátili späť

Hercovi v hlavnej úlohe Pomaľované vtáča neukázal.

16. sep 2019 o 15:27 Miloš Ščepka

Hoci veľkolepá filmová adaptácia slávneho románu Pomaľované vtáča je nekompromisne drsná, jej autor VÁCLAV MARHOUL to s publikom vie.

Tlačovú konferenciu na filmovom festivale v Benátkach otvoril sovami: „Začnime tým, že sa naučíte správne vyslovovať moje meno. Nevolám sa Vaklav, ale Václav. Ako spieva Tina Turner: „What's love got to do with it...“

Ani neskôr pri rozhovore sa ničím nedal vyviesť z rovnováhy. Ani nepríjemnými otázkami a nesúhlasom. Mávol rukou aj nad tým, že v hlasovaní festivalových novinárov skončilo pomaľované vtáča skončilo medzi 21 súťažnými snímkami na poslednom mieste.

„Neprišiel som sem predsa vyhrať. Ak by môj film dostal cenu, niečo by nebolo v poriadku. Ale stojím si za ním a nezmenil by som na ňom nič.“

Čím si vás román Pomaľované vtáča získal, čím vás presvedčil, že ste jeho filmovej adaptácii obetovali jedenásť rokov?

Ten príbeh je nadčasový, je to alfa a omega všetkého. Samotný názov odkazuje na najväčší problém odlišnosti.

Všeobecne akceptujeme, že každý sme originál, no zároveň nemáme radi nič odlišné, iné, cudzie. Človek, ktorý sa odlišuje, vybočuje z radu, nie je súčasťou kŕdľa a môže mu ísť o život.

V knihe je scéna, keď vtáčnik nafarbí vtáčika, privábi kŕdeľ a vypustí ho doň. Kŕdeľ pomaľované vtáča uďobe. Náš malý hrdina, chlapec Joska, je tým nafarbeným vtáčaťom. Takmer všetci, ktorých na vidieku kdesi vo východnej Európe stretá, sa ho boja, odmietajú ho, útočia naňho.

Mám rád veci, nad ktorými sa musí premýšľať. Kosińského román ich ponúka veľmi veľa.

Myslíte si, že keby ste ten film realizovali skôr, bol by iný ako teraz?

To je otázka, na ktorú nie je odpoveď, lebo to je keby bolo keby. To nikto nevie. Pred jedenástimi rokmi sme nepoznali strach z imigrantov a nezodpovedných populistických politikov, ktorí si na takomto strachu prihrievajú polievočkou, bolo oveľa menej.

Takže súčasnosť robí Pomaľované vtáča ešte hlbším, mnohovrstevnatejším. Lenže to asi každá doba.

Po premiére v Benátkach. (zdroj: LUCIA GARDIN.)

Ako ste pri tvorbe filmu spolupracovali so scenáristom a producentom? Kto mal hlavné slovo?

Nuž, musím povedať, že ako scenárista som narazil na veľmi chápavého, tolerantného režiséra, s ktorým som sa vždy dokázal dohodnúť. Ako režisér som mal toho najlepšieho scenáristu, akého som mohol získať.

A ako producent som nemal so scenáristom ani s režisérom jediný konflikt. Vždy boli poruke, kedykoľvek sme sa mohli poradiť a všetci traja sme boli odhodlaní nerobiť nijaké kompromisy.

Vážne: ak by som mal ustúpiť v čomkoľvek čo i len o krok, bol som rozhodnutý radšej celý projekt odpískať.

Kedy a prečo ste sa rozhodli obsadiť do vedľajších úloh hviezdy ako Harvey Keitel, Udo Kier, Stellan Skarsgaard, Julian Sands? Bolo to nevyhnuté pre scenáristu, režiséra alebo pre producenta?