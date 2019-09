Shakespeare je v kultúre stále prítomný.

17. sep 2019 o 18:18 Ján Blažovský

William Shakespeare je v súčasnej kultúre prítomný značne rôznorodo. Už dávno nejde len o divadelné dosky, kde sa s jeho tvorbou môžeme stretnúť, literatúra by bez neho nevyzerala, ako ju poznáme, inšpirovali sa ním aj autori komiksov, v niektorých dokonca vystupuje sám ako účastník diania.

Archetypálne postavy a konflikty, ktoré vytvoril, sú dobre známe z výtvarného umenia, filmu a videá odborníka na Shakespeara, Martina Hilského, majú na YouTube tisíce pozretí. V roku 2016 uplynulo štyristo rokov od úmrtia svetoznámeho dramatika a v tomto roku sa konala v Bratislave aj medzinárodná konferencia Shakespeare in Between.

(zdroj: Archív SME)

Výstupom z nej je kniha Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom, ktorá si by chcela rozšíriť spôsob nazerania na významné diela veľkého autora, no zároveň presahuje do odborov, kde by sme jeho odkaz asi nehľadali. Zostavovateľka knihy, profesorka Jana Bžochová-Wild, ukazuje, že v prípade Williama Shakespeara má zmysel klásť si veľké ambície, pretože je oveľa súčasnejší a zasahuje viac oblastí, ako sa môže zdať.