Gwen Stefani vydá druhý sólový album

17. máj 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 17. mája (SITA) - Speváčka Gwen Stefani plánuje nahrať svoj druhý sólový album. Ak všetko pôjde podľa jej predstáv, druhý album by mal byť dokončený do konca tohto roka. Pre hudobnú stanicu MTV povedala, že na novom projekte chce pracovať s producentom skupiny Neptunes Pharrellom Williamsom. Okrem piesní, ktoré sú už hotové, ale nedostali sa na jej prvý sólový album Love Angel Music Baby, chce napísať aj nové skladby. Na novom albume sa možno objavia aj dve piesne, ktoré pre členku skupiny No Doubt napísala Linda Perryová - Fine By You a Wonderful Life for Him. Na druhej z nich hudobne spolupracovala s gitaristom skupiny Depeche Mode Martinom Goreom. Medzi skladbami by sa mohli ocitnúť aj piesne s titulmi Parental Advisory a You Started It, ale podľa Gwen Stefani je výber veľmi komplikovaný. Každý deň by tam totiž zaradila niečo iné.