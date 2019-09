Czech Press Photo príde o účasť popredných českých fotografov

Tvrdia, že súťaž stratila kredit

19. sep 2019 o 17:08 Monika Moravčíková

Šesť českých fotografov poslalo otvorený list riaditeľke súťaže Czech Press Photo Veronike Souralovej. List je vyústením dlhodobého konfliktu medzi časťou fotožurnalistickej obce a vedením Czech Press Photo o transparentnosti súťaže.

Signatári sú fotografi, ktorí sa na súťaži pravidelne zúčastňovali a bývali medzi oceňovaní - Michal Čížek, Milan Jaroš, Stanislav Krupař, Tomki Němec, Filip Singer a Jan Šibík. Nevidia zmysel ďalej sa na súťaži zúčastňovať.

Ešte minulý rok signatári upozorňovali najmä na víťaznú Foto roka 2018, ktorá bola podľa nich zmanipulovaná. Snímka zachytávajúca samicu orangutana s umierajúcim mláďaťom v náručí na Borneu vraj nebola žurnalistickou fotografiou a jej dôveryhodnosť nemohol jej autor, Lukáš Zeman, doložiť.

"Aj text pri fotografii bol spochybniteľný a Czech Press Photo sme na to upozornili. Je bežné, že na iných profesionálnych súťažiach sú ceny odoberané alebo ich neudelia," hovorí pre SME fotograf a jeden zo signatárov listu Filip Singer.

Filip Singer je jedným zo signatárov otvoreného listu vedeniu Czech Press Photo. (zdroj: Facebook Filip Singer)

Fotografia, ktorá rozdeľuje

Pre profesionálov bolo vraj veľkým sklamaním, že výsledok súťaže vedenie nerevidovalo.

"V čase, keď sa žurnalistika nachádza v kríze, demokratické štáty bojujú s fake news a svet sa stáva viac a viac neprehľadným, zvíťazí v súťaži novinárskej fotografie tento sporný snímok," píšu v protestnom liste.

Riaditeľka Czech Press Photo Veronika Souralová pre SME uviedla, že túto fotografiu vybrala medzinárodná porota a za výsledkom si stoja.

"Signatári nám posielali stanovisko, že s tým nesúhlasia, my sme ho tlmočili porote, tá preverila svoj výber a znovu s ním súhlasila," uvádza Souralová a dopĺňa, že definícia Fotografie roka je jasná. Mala by to byť fotografia, ktorá monitoruje najzávažnejšiu udalosť roka.

Je preto podľa nej relevantné, že v súčasnom kontexte, keď horia amazonské pralesy a celé Česko bude čoskoro bez lesa, vyhrala fotografia, ktorá upozorňuje na problémy človeka a prírody.

Súťaž príde o tých najlepších

Andrej Bán, fotograf a reportér Denníka N, ktorý sa dlhoročne venuje dokumentaristickým a reportážnym cyklom a v minulosti bol niekoľkokrát porotcom súťaže, hovorí, že kritériá na rozhodovanie o tom, aká fotografia je hodná titulu Fotografia roka, sú dve.

"Prvým je zachytenie dôležitej politickej alebo celospoločenskej udalosti, pretože ide o novinársku fotografiu. Druhým kritériom je, že autor by mal mať svoj vlastný výrazný fotografický rukopis a jeho fotky by mali aj po formálnej stránke niesť silnú emóciu."

Netrúfa si rozhodnutie poroty z minulého roka hodnotiť, no dodáva, že autori, ktorí sú v liste podpísaní, sú z jeho pohľadu najlepší súčasní českí fotografi.

Uznáva však, že rozhodovanie o víťazovi býva výsledkom kolektívnej atmosféry a ľudia nie sú neomylní. Aj on si spomína na sporné rozhodnutia z minulosti.

"Jedným z takých, ku ktorým sa hlásim, je, keď sa fotografiou roka stala snímka zo zoo, ako sa topil slon. V čase záplav nás zaujala tým, že išlo o iný pohľad. Potom však vznikli debaty, v ktorých sa odborníci vyjadrovali, že slon vyzeral, ako keby plával."

Andrej Bán si myslí, že súťaž príde o najlepších fotografov.. (zdroj: ARCHÍV SME - GABRIEL KUCHTA)

Niektoré pripomienky ignorovali

Czech Press Photo je podľa signatárov aj s ohľadom na svoj názov predovšetkým fotožurnalistická súťaž, ktorá by mala hodnotiť fotografie určené na zverejnenie v médiách.

Vedenie súťaže v tomto ročníku sprísnilo pravidlá a pristúpilo na požiadavku oddeliť amatérskych fotografov od profesionálov, t. j. zamedziť amatérom možnosť prihlásiť sa do súťaže.

"Časť vecí sme zmenili, ani nie tak na odporúčanie signatárov, ale preto, že sa snažíme zaviesť podobné pravidlá ako súťaž World Press Photo, pretože aj tam riešia rovnaké problémy," uvádza Souralová.

Túto zmenu signatári vítajú, sklamaní sú však z ignorovania ďalších pripomienok, ktoré riaditeľke tlmočili. Žiadali väčšiu podporu mladých fotožurnalistov formou edukatívnej činnosti či možnosti svoje fotografie publikovať.

Poukazovali aj na to, že hlasovanie by malo byť verejné, pretože majú isté pochybnosti, že aj pri ňom dochádza k manipulácii. Nepáči sa im, že predseda poroty Peter Josek zastáva post už niekoľko rokov. Aj obmena na tejto pozícii by podľa nich dopomohla k väčšej transparentnosti celej súťaže.

"Signatárov sme upozorňovali, že funkcia predsedu poroty je aj organizačnou činnosťou, kde predseda vedie ďalších deviatich profesionálov v porote,"“ hovorí.

Oponuje, že transparentnosť posudzovania fotografií vždy zaručuje medzinárodná porota a tento rok pristúpia aj k priamemu prenosu hlasovania poroty. Podľa Singera však o tejto skutočnosti vedenie informovalo pod nátlakom len na základe zverejnenia ich listu.

Souralová však pripomína, že Czech Press Photo je súkromná organizácia, ktorá môže na rady signatárov dať, ale aj nemusí. Tvrdí, že im bola ponúkaná aj spolupráca, ktorú odmietli.

Singer si naďalej myslí, že jedinou rozumnou možnosťou, ako sa vymedziť k veciam, s ktorými v rámci súťaže nesúhlasia, je nezúčastniť sa na nej.

Nevie, ako na to budú reagovať ďalší profesionáli z odboru, no zdôrazňuje, že nepodávajú žiadnu petíciu a nie je v ich úmysle súťaž poškodiť. "Je to čisto naše stanovisko, nevidíme dôvod sa na súťaži ďalej zúčastňovať."