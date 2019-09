Leonardovi Cohenovi vyšla prvýkrát po smrti nová pieseň

Intímne nahrávka pôsobí skôr ako hovorená báseň.

20. sep 2019 o 21:40 ČTK

NEW YORK. Legendárnemu kanadskému pesničkári Leonardovi Cohenovi prvýkrát posmrtne vyšla nová pieseň.

Song The Goal bude aj na novom Cohenovom albume Thanks for the Dance, ktorý chystá nahrávacia spoločnosť Columbia Records vydať 22. novembra, informoval hudobný magazín Rolling Stone.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mszJwXsZwKM

Pôsobí ako báseň

Už dnes vyšla krátka akustická pieseň trvajúce vyše minútu. Intímna nahrávka pôsobí skôr ako hovorená báseň.

Má byť ochutnávkou prvého Cohenovho posmrtne vydaného albumu, ktorý má zahŕňať deväť piesní.

"Nemôžem opustiť svoj dom", intonuje Cohen na náladovej skladbe, na ktorej zaznievajú aj tóny klavíra a gitary, "ani vziať telefón, ide to so mnou z kopca, ale nie som sám," recituje Cohen, ktorý zomrel v novembri 2016 vo veku 82 rokov.

Posmrtný album

"Pri komponovaní a aranžovaní hudby na jeho slová sme zvolili jeho najcharakteristickejšie hudobné rysy, a tým sme ho zadržali medzi nami," uviedol vo vyhlásení producent a syn slávneho Kanaďana Adam Cohen, ktorý už produkoval zatiaľ posledný album svojho otca You Want it Darker.

Vlani Adam Cohen oznámil, že sa na tento rok pripravuje vydanie posmrtného albumu. K tomu bolo treba dokončiť niekoľko piesní.

Na vzniku novej kolekcie sa podieľali aj hudobníci ako Beck, Damien Rice, Feist, Bryce Dessner, Richard Reed Parry alebo Daniel Lanois.