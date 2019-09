Brad Pitt už má všetkého dosť, nebaví sám seba

Stále však vie robiť veľké gestá.

25. sep 2019 o 14:28 Monika Moravčíková

BRATISLAVA, LOS ANGELES. Brad Pitt nerobí rozhovory často, a keď na nejaký privolí, zvyčajne sa koná na zvláštnych a improvizovaných miestach.

Vždy so sebou prinesie omamnú atmosféru, druh akejsi zosilnenej reality, ktorá spôsobuje, že nikto okolo na neho neprestáva hľadieť, až kým neodíde.

On však už nevládze. Je unavený. Unavený z rozprávania, odpovedania na otázky, natáčania, prezentovania filmov.

Tento rok má už toho dosť.

Vždy ostáva profesionálom

Celý kolotoč sa začal v máji, keď Quentin Tarantino na filmovom festivale v Cannes predstavil nový film Vtedy v Hollywoode a debatovanie o ňom prenasledovalo Pitta až do júla, kedy mal film premiéru.

Dlho si neoddýchol, hneď na to ho čakala premiéra ďalšieho filmu Ad Astra. Jedna tlačová konferencia za druhou sa prekrývala so zdĺhavými rozhovormi a profilmi pre GQ či The New York Times.

Navravel toho počas nich dosť na to, aby sa teraz na oplátku bez únavy hovorilo o ňom. A aj o jeho šanciach na Oscara.

Niet sa preto čo čudovať, ak sa 55-ročný herec a producent zas na chvíľu uzavrie do seba a nechá namiesto seba rozprávať svoje dielo. Približne takýto scenár čakali všetci.

Brad Pitt je však prekvapenie samo.