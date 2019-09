Moderní bohovia existujú. Sú to počítače, hovorí austrálsky umelec Kit Webster

Na Bielu noc prináša najrozsiahlejšie dielo.

26. sep 2019 o 17:21 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Vnútorný a vonkajší vesmír, kvantová štruktúra, nekonečno, matematika, geometria, rytmus, vedomie, sila, chaos a poriadok, krása a deštrukcia, budúcnosť.

Veľa zložito znejúcich pojmov, zdanlivo nesúvisiacich, no predsa spojených do jedného dokonalého celku. Toto všetko a možno ešte viac reprezentuje dielo austrálskeho umelca Kita Webstera, ktoré môžete vidieť na festivale Biela noc.

Hrá sa s ľudskou predstavivosťou

Na druhom brehu Dunaja, ďalej od svetiel mesta, v parku medzi stromami. Tam, v sade Janka Kráľa vyrastie najrozsiahlejšie dielo v histórii multižánrového festivalu umenia - Axiom.

Naživo ho videli už Austrálčania zo Sydney, Melbourne a Brisbane, ale zažiarilo už aj v Prahe či Bukurešti. Od piatka bude súčasťou bratislavskej Bielej noci, o týždeň neskôr sa presunie aj do Košíc.

Táto žiarivá tajomná stavba sa začne vynárať z centra parku a jej zvuky sa budú ozývať a odrážať medzi stromami, čím bližšie na dosah bude.

Keby to niekto snímal z vtáčej perspektívy, zbadal by, že geometrický spôsob, akým sú usporiadané parkové chodníky zrazu pôsobí, akoby sa ľudia schádzali do tajomného kultu na dôležitý náboženský obrad.

V reči počítačov je Axiom centrálnou procesorovou jednotkou a park zas jeho základný rám, káble, ktoré sa k nemu napájajú a privádzajú do neho životodarnú energiu.

„Axiom je navrhnutý tak, aby vyzeral ako pamätník budúcnosti, akoby práve na Zemi pristála vesmírna loď. Takže miesto, kam sa rozhodla pristáť je v celkovom vnímaní tiež veľmi dôležité. Inštalácia sa zlúči s prostredím, splynie s ním, jedno sa ponorí do toho druhého a naopak,“ hovorí pre SME umelec Kit Webster.

„Myslím si, že jeho pozícia v Sade Janka Kráľa bude perfektná. Keď sa ľudia budú k Axiomu približovať a postupne sa začne pred nimi objavovať v celej svojej monumentálnosti, posilní to zmysel pre zvedavosť a aj ich očakávanie.“

Ide o pomerne veľké dielo, umiestnené na vyvýšenom pódiu. Vytvárajú ho veľké LED video panely, zoskupujúce sa do geometrickej konfigurácie, ktorá pripomína obrovskú intergalaktickú bránu.

Spolu ich tvorí vyše 700 tisíc LED diód. Nič pre fotosenzitívnych a ľudí trpiacich epilepsiou, upozorňujú aj organizátori festivalu.

Použitá LED technológia umelcovi umožnila sústrediť sa na obsah. (zdroj: Kit Webster/ IQOS)

Najväčšou brzdou v rozvoji je on sám

„Veľmi ma zaujíma hĺbka digitálnych diel, a ako sa dokážu kombinovať s fyzickým svetom. Namiesto toho, aby som len vytváral ploché obrazovky, používam technológiu k tomu, aby som vytváral rôzne dimenzie, experimentoval s plochami, ich tieňmi a vytváral na nich zaujímavý obsah,“ hovorí umelec.