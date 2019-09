Zločiny a vraždy vo výtvarnom umení. Z toho má radosť len Mick Jagger, príležitostný zberateľ

Hrá vo filme s Donaldom Sutherlandom.

26. sep 2019 o 17:48 Kristína Kúdelová

Mick Jagger a Donald Sutherland sa stretli vo filme The Burnt Orange Heresy.(Zdroj: SITA/AP)

SAN SEBASTIÁN. Kunsthistorik James Figueras sa dostal k svätému grálu. Do svojho ateliéru ho pustil Jeroome Debney, ktorý v roku 1965 prišiel pri požiari v parížskej galérii o všetko svoje dielo.

Urobiť s ním rozhovor a vidieť jeho nové dielo by vo svete výtvarného umenia mohlo byť najväčšie kariérne víťazstvo.

Debney už roky k sebe nikoho nepúšťa, najmä nie zberateľov a kritikov, ale teraz urobil výnimku.

Figuerasovi ukázal nový obraz. Je celkom biely, nič naň nenamaľoval, ale zato ho pomenoval: Burnt Orange Heresy. Rúhanie horiacej oranžovej.

Čo to znamená? pýta sa ho kritik. Nič, vraví Debney. napísal som to, aby som sa potom mohol zabávať, ako sa to odborníci zúfalo snažia interpretovať.

Chytiť štetec, alebo zabiť

Film s rovnakým názvom, Burnt Orange Heresy, spojil veľké hviezdy rôzneho druhu.

Dánsky herec Claes Bang hrá kritika (podobnú rolu kurátora mal vo švédskom filme Štvorec), hollywoodska legenda Donald Sutherland hrá žiadaného maliara a úlohu ambiciózneho zberateľa umenia prijal Mick Jagger.

Už sa premietal v Toronte, Benátkach a s rovnakým neúspechom ho teraz uvádza aj festival v San Sebastiáne.