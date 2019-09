Víťazka Maľby 2019: Dobré veci by sme nikdy nevedeli oceniť bez tých zlých

Lucia Oleňová víťazné dielo ušila z malieb, ktoré sa jej nepáčili.

27. sep 2019 o 13:09 Jana Alexová

Má zmysel pokračovať v tvorbe? Táto otázka počas školy trápi mnoho mladých začínajúcich umelcov. Hľadajú seba samých, svoj rukopis, inšpirácie, nápady. Pýtajú sa, či má zmysel byť v dnešnej spoločnosti umelcom. Výtvarníkom - maliarom.

Podobná dilema sa nevyhla ani LUCII OLEŇOVEJ, víťazke 14. ročníka súťaže Maľba 2019, ktorú organizuje nadácia VÚB.

Predtým, ako poslala do súťaže svoje dielo The Immense Dept, ocitla sa v okamihu, že nevedela ako ďalej. Aj preto svoje staré diela zničila, rozstrihala a zošila do nového. A vzniklo iné, nové dielo, ktoré porota súťaže ocenila 1. miestom.

Mladá umelkyňa v rozhovore pre SME hovorí, čím prechádzala, čo pre mladého umelca znamená výhra v súťaži, aj aké možnosti prezentovať svoju tvorbu má na sociálnych sieťach.

Organizátori súťaže Maľba 2019 si veľmi dávali záležať na tom, aby víťazi dopredu nevedeli, že budú ocenení. Aké to bolo pre vás prekvapenie?

Pre mňa to bola hlavne obrovská radosť. Na začiatku som si nerobila veľké nádeje, brala som to s pokorou. Neočakávala som ani postup do finálovej dvadsiatky, čo ma tiež veľmi milo prekvapilo.

Samotná výhra už prišla ako skvelý bonus. Samozrejme, nie je to pre mňa len o finančných prostriedkoch, čo je skvelá podpora, ale vnímam to aj ako ocenenie umeleckej tvorby a povzbudenie, že má zmysel pokračovať v nej do budúcna.

Ako vzniklo vaše víťazné dielo? Čo vás inšpirovalo?

Celé to vzniklo z vlastnej nespokojnosti, ako som maľovala. V istom okamihu som sa ocitla v bode, že som nevedela ako ďalej. Chcela som sa v tvorbe niekam posunúť, ale nevedela som ako a kam.

Musela som si uvedomiť, čo je pre mňa dôležité, nájsť seba samu. A tak som sa rozhodla všetky plátna, ktoré som vytvorila za pol roka, rozstrihať a zošiť dokopy. Vystrihla som z nich časti, ktoré sa mi vyslovene nepáčili alebo som s nimi nebola spokojná, a všetky tie dobré som zošila dokopy.

Dielo The Immense dept Lucie Oleňovej, ktoré sa stalo víťazom 14. ročníka Maľba 2019 (zdroj: Lucia Oleňová)

Takže výsledok, ktorý vidíme, sú len dobré časti vašich diel?

Najskôr boli len dobré, ale potom som si uvedomila, že dobré veci by sme nikdy nevedeli oceniť bez tých zlých.