Woody Allen stavil na istotu. Daždivý deň v New Yorku neprináša nič nové

Daždivý deň v New Yorku mal ostať radšej v trezore.

27. sep 2019 o 13:58 Miloš Ščepka

Film Daždivý deň v New Yorku Woodyho Allena vznikol už v roku 2017, pre obvinenia režiséra zo sexuálneho násilia, bol dlho v trezore. Do kín prichádza až teraz, aj to len v niektorých krajinách.(Zdroj: Magic Box Slovakia)

BRATISLAVA. Vo svojom 48. celovečernom hranom filme hrá americký komik, scenárista a režisér Woody Allen na istotu. Vo svojich 83. rokoch si to môže dovoliť.

Neexperimentuje, nehľadá nové cesty, nové príbehy ani nové formy – prináša fanúšikom závislým od pravidelnej každoročnej dávky presne tú zábavu, ktorú chcú.

A oni rozhodne nečakajú žiadnu modernizovanú verziu Take the Money and Run, Bananas, Všetko, čo ste chceli vedieť o sexe. Annie Hall by ich znudila, Manhattanu by nerozumeli a Zelig by ich vydesil.

Allen pre nenáročných

Dnešní Allenovi fanúšikovia chcú milé tváričky, sexuálne narážky, za hrsť mierne cynických poznámok. Vonkoncom ich nezaujíma realita ani jej umelecký obraz.

Majster ich dobre pozná, a tak im prináša mladých hrdinov z blahobytného prostredia vyšších tried, ktorých neťažia nudné existenčné otázky a naplno sa môžu sústrediť na svoje problémy existenciálne.