Rozhovor s Tomom Malmquistom

Neverím v osud. Neverím v Boha.

28. sep 2019 o 18:18 Martin Kasarda

Niekedy zistíte, že sa máte na svete vlastne skvele. Už len preto, že vaši najbližší žijú a sú zdraví. A že láska nie je vec, ktorú si môžete kúpiť, keď sa vám jedna minie. Tom Malmquist videl umierať ženu svojho života, ktorá mu na smrteľnej posteli dala dieťa, dcéru.V každom okamihu sme ešte stále nažive je názov osobnej spovede švédskeho básnika, ktorému pred očami umrela tehotná manželka, ale dieťa sa podarilo zachrániť.

Vašu silnú knihu o umieraní a napriek smrti aj o nádeji ste vydali v roku 2015. Ako sa cítite dnes, päť rokov po tragických udalostiach?

Život pokračuje, bez ohľadu na to, čo sa stalo. Aj keď sa život dnes javí inak a beriem ho s inou vážnosťou, v dôsledku obrovských udalostí, ktoré mi do života zasiahli a zmenili ho. Pre mňa je to dnes jednoducho kniha, spoveď, ktorá opisuje, čím som prešiel. Som však dosť hrdý na to, že sa mi podarilo premeniť toľko ťažkých situácií na niečo zmysluplné.

V tom spočíva sila všetkého umenia - tvorba zmyslu. Nedávno som vydal vo Švédsku nový román, ktorý by mal čoskoro vyjsť aj v ďalších krajinách Európy. A už pracujem na novej knihe, ktorú, pevne verím, dokončím o niekoľko rokov. Ako som povedal: život pokračuje.

Vaša kniha je silno existenciálna, v tom filozofickom zmysle. Ako sa pozeráte na našu smrť? Je smrť svojím spôsobom spravodlivá?

Sú len dve veľké otázky, o ktorých uvažovali a uvažujú filozofi aj náboženskí myslitelia od čias, keď my ľudia rozmýšľame a vnímame svoj pobyt tu na zemi. Láska a smrť. Vezmite si fakt, že archeológovia objavili znaky hrobov z kamennej doby.

To jednoznačne znamená, že rozlúčky s milovanými osobami sa uskutočňovali prostredníctvom rituálnych obradov - možno vo viere, že po našej pozemskej existencii jestvuje ešte nejaký ďalší život. Alebo jednoducho sa ľudia chceli rozlúčiť, ale nie zabudnúť. Bez ohľadu na našu vieru a túžby je smrť hlboko zakorenená v existencii ľudstva. Nijaká smrť, nijaký život. Ani naopak.

Osobne nie som veriaci. Som agnostik v tom zmysle, že priznávam, že neviem. Jediné, čo viem, je, že to, čo zomrie, fyzicky neexistuje. A v skutočnosti nemôžete prijať spomienku rovnakým spôsobom, ako prijmete svoju milovanú osobu – v horúčave stretnutí dvoch tiel, fyzických žijúcich tiel.

A či je smrť spravodlivá? Nemôžem na to odpovedať. Pokiaľ ide o mňa, život je nespravodlivý. Niektorí zomierajú mladí, niektorí ochorejú a žijú postihnutí. Zdá sa, že niektorí dostanú všetko do rúk na striebornom tanieri