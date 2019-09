Will McCallum: Ako sa zbaviť plastov

McCallum odpovedá na jednoduché otázky.

Will McCallum odpovedá na zdanlivo jednoduché otázky týkajúce sa plastov tak znepokojivo, že presvedčí aj tých, ktorí si ešte stále myslia, že problém plastov je len akýsi hoax šíriaci sa po internete.

Predstavte si, že Coca-Cola, najväčší výrobca nápojov v plastových fľašiach na svete, vyrobí približne 120 miliárd fliaš ročne! McCallum uvádza desivý príklad, že ak by sme tieto fľaše poukladali na ležato do reťaze, mohli by sme nimi obaliť Zem po obvode asi 700-krát. Len si to predstavte! Ak teda členovia spoločnosti Greenpeace chceli niečo reálne zmeniť, museli sa primárne zamerať na plastové fľaše.

Ako prvá zakázala jednorazové plasty krajina tretieho sveta

Kniha Ako sa zbaviť plastov je nabitá informáciami, ako pristupujú najväčšie obchodné reťazce k tvorbe plastov a ich spotrebe. Nie je totiž problémom iba to, že ľudia plasty kupujú, ale aj to, že ich využijú len raz a potom skončia v košoch, často aj v tých, ktoré na ne nie sú určené.

„Je to jedna z najrozšírenejších vecí na plážach a stelesňuje všetko to, čo je na jednorazových plastoch scestné. Preto neprekvapuje, že v mnohých krajinách a regiónoch ich začali zakazovať. Prvou lastovičkou bol Bangladéš v roku 2002 a v uplynulých rokoch sa prehnala vlna zákazov plastových tašiek cez všetky svetadiely.“

Za najkrajšiu a najpozitívnejšiu informáciu môžeme považovať to, že až 193 krajín sveta oficiálne v roku 2017 priznalo, že máme reálny problém. Predstavitelia týchto krajín sa stretli na konferencii v africkom Nairobi, ktorej ústrednou témou boli práve plasty: „Že sa takmer dvesto krajín dokáže stretnúť za jedným stolom a zabudnúť na rozdiely, ktoré sa v istých prípadoch pretavili do otvorených vojen medzi niektorými z nich, a na niečom sa dohodnúť, je pozoruhodným a pozitívnym príkladom ľudského spoločenstva.“