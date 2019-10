Tara Westoverová a jej bestseller Vzdelaná

Detstvo v odlúčenej mormónskej komunite.

6. okt 2019 o 11:11 Ivana Krekáňová

Tara Westoverová napísala svoj príbeh ako dvadsaťdeväťročná a takmer okamžite sa z neho stal medzinárodný bestseller. Môžete sa pochybovačne pýtať, čo už má taká mladá žena čo povedať, že ešte pred tridsiatkou píše memoáre, ale keď si jej knihuVzdelaná prečítate, pochopíte. Jej životný príbeh je v súčasnosti ťažko uveriteľný, ale napriek tomu až bolestne skutočný.

Detstvo v odlúčenej mormónskej komunite

Tara sa narodila ako jedna zo siedmich detí a vyrastala na odľahlej horskej usadlosti v Idahu. Jej otec, o ktorom až neskôr pochopila, že trpel bipolárnou poruchou, vnucoval svoju fanatickú vieru celej rodine. Viera bola preňho vždy na prvom mieste, dokonca aj pred bezpečím vlastnej rodiny. Ako sama Tara neskôr napísala, celý svet sa mýlil, len jej otec mal vždy pravdu.

Tara Westoverová: Vzdelaná (prel. Daniela Šinková, Tatran 2019) (zdroj: Archív SME)

Okrem toho trpel paranoickým strachom z vlády, veril takmer každej konšpiračnej teórii, s ktorou prišiel do styku, a neustále sa s celou rodinou pripravoval na koniec dní. Hromadili zásoby, mali v záhrade zakopané pušky a benzín, deti museli spávať s vakom na prežitie pripraveným pri posteli, ak by museli náhodou uprostred noci utiecť do lesov.

Tarina matka bola liečiteľka a bylinkárka a neskôr neoficiálna pôrodná baba, ktorá chodila do mormónskych rodín po okolí pomáhať deťom na svet.

Štyri zo siedmich detí nemali ani rodné listy, keď si Tara chcela v deviatich rokoch dať vystaviť rodný list oneskorene, nikto ani nevedel presný dátum jej narodenia. Dovtedy o nej štát vlastne vôbec nevedel: nemala žiadne zdravotné záznamy, pretože sa narodila doma a tak ako jej súrodenci, ani ona nikdy nebola v nemocnici.